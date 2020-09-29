Почему старообрядцы молились на отверстие в стене избы

Старообрядцы появились в России после известной реформы патриарха Никона.

Сторонники прежних религиозных обрядов были в корне не согласны с введенными изменениями, а потому предпочти обособиться. Впоследствии старообрядчество разделилось на множество различных течений, представителями одного из которых и стали дырники.

Без попов и благодати

Дырники (или как их еще называют окнопоклонники, щельники, дыромоляи) являлись одними из последователей старообрядчества, которое возникло вследствие реформ патриарха Никона. Как известно, епископ Павел Коломенский был во многом согласен с мнением старообрядцев, которые не желали мириться с новыми традициями и обрядами. Среди зачинателей старообрядчества Коломенский являлся по сути единственным, кто имел право рукоположить других священников. Однако в самый разгар реформ, а именно в 1656 году епископ скончался. Совершать таинства и проводить службы стало практически некому. Немногочисленные священнослужители, которые примкнули к старообрядчеству, умирая просили мирян, чтобы те производили необходимые обряды сами. Именно это обстоятельство, по мнению богослова Сергея Булгакова, и стало толчком к развитию так называемой беспоповщины.

К беспоповцам относились и дырники. Они не признавали церковную иерархию и священнослужителей в частности. Поэтому даже таинство крещения дырники осуществляли самостоятельно. Кроме того, дырники, как и нетовцы (еще одно направление старообрядчества), были уверены в том, что на земле правит Антихрист. В связи с этим в мире не осталось ничего святого, а вся благодать переместилась вверх, на небо.

Дырка для молитвы

Так как абсолютно вся благодать исчезла с земли, дырники считали, что настоящего священства в мире не осталось. Вследствие этого новых икон освятить некому, а старые подверглись осквернению противниками старообрядцев, то есть, с точки зрения дырников, «еретиками» . Посему дырники, не отвергая иконопочитания как такового, икон все же не признавали. Свои молитвы они обращали исключительно к небу, туда, куда и «улетела благодать». Причем, во время молитвы дырники непременно поворачивались на восток.

Для того, чтобы молиться не выходя из дома, приверженцы этой странной секты проделывали в восточной стене избы дыру средних размеров, куда и произносили свои просьбы. Отсюда и такое название «дырники». Петр Смирнов в своей книге «История Русского раскола старообрядчества» писал, что дырники даже пользовались специальными затычками, которыми закрывали отверстия после молитвы. Интересно, что саму дыру представители данного течения старообрядчества абсолютно не наделяли какими-либо сверхестествеными качествами и называли как есть дырой.

Современные дырники

Дырники были одним из самых малочисленных направлений в старообрядчестве. Еще упомянутые Петр Смирнов и Сергей Булгаков писали о том, что дырники хоть и встречались в самых разных местностях, но всюду их количество оказывалось ничтожным. Несмотря на это, дырники есть и сегодня. Так, по данным энциклопедии «Народы и религии мира», они живут преимущественно в Центральной Сибири. Большинство из них русские по национальности.