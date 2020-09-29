Почему старообрядцы молились на отверстие в стене избы

Старообрядцы появились в России после известной реформы патриарха Никона.
Сторонники прежних религиозных обрядов были в корне не согласны с введенными изменениями, а потому предпочти обособиться. Впоследствии старообрядчество разделилось на множество различных течений, представителями одного из которых и стали дырники.
Дырники (или как их еще называют окнопоклонники, щельники, дыромоляи) являлись одними из последователей старообрядчества, которое возникло вследствие реформ патриарха Никона. Как известно, епископ Павел Коломенский был во многом согласен с мнением старообрядцев, которые не желали мириться с новыми традициями и обрядами. Среди зачинателей старообрядчества Коломенский являлся по сути единственным, кто имел право рукоположить других священников. Однако в самый разгар реформ, а именно в 1656 году епископ скончался. Совершать таинства и проводить службы стало практически некому. Немногочисленные священнослужители, которые примкнули к старообрядчеству, умирая просили мирян, чтобы те производили необходимые обряды сами. Именно это обстоятельство, по мнению богослова Сергея Булгакова, и стало толчком к развитию так называемой беспоповщины.
К беспоповцам относились и дырники. Они не признавали церковную иерархию и священнослужителей в частности. Поэтому даже таинство крещения дырники осуществляли самостоятельно. Кроме того, дырники, как и нетовцы (еще одно направление старообрядчества), были уверены в том, что на земле правит Антихрист. В связи с этим в мире не осталось ничего святого, а вся благодать переместилась вверх, на небо.
Так как абсолютно вся благодать исчезла с земли, дырники считали, что настоящего священства в мире не осталось. Вследствие этого новых икон освятить некому, а старые подверглись осквернению противниками старообрядцев, то есть, с точки зрения дырников, «еретиками» . Посему дырники, не отвергая иконопочитания как такового, икон все же не признавали. Свои молитвы они обращали исключительно к небу, туда, куда и «улетела благодать». Причем, во время молитвы дырники непременно поворачивались на восток.
Для того, чтобы молиться не выходя из дома, приверженцы этой странной секты проделывали в восточной стене избы дыру средних размеров, куда и произносили свои просьбы. Отсюда и такое название «дырники». Петр Смирнов в своей книге «История Русского раскола старообрядчества» писал, что дырники даже пользовались специальными затычками, которыми закрывали отверстия после молитвы. Интересно, что саму дыру представители данного течения старообрядчества абсолютно не наделяли какими-либо сверхестествеными качествами и называли как есть дырой.
Дырники были одним из самых малочисленных направлений в старообрядчестве. Еще упомянутые Петр Смирнов и Сергей Булгаков писали о том, что дырники хоть и встречались в самых разных местностях, но всюду их количество оказывалось ничтожным. Несмотря на это, дырники есть и сегодня. Так, по данным энциклопедии «Народы и религии мира», они живут преимущественно в Центральной Сибири. Большинство из них русские по национальности.