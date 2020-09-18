В лес работа точно не убежит — финансовый гороскоп на 19 сентября

Постарайтесь сегодня отдохнуть от работы и важных дел.

Овен ‌‌

Сегодняшний день нельзя назвать удачным для Овнов. Ваши инициативы могут сталкиваться с серьезными препятствиями, и поэтому много времени будет затрачиваться не на созидательный труд, а на преодоление и борьбу. Однако, если вас не внешние обстоятельства не вынуждают вас к активности, то постарайтесь сами не поднимать волну. Иначе ваши инициативы могут обернуться вам во вред.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с нестабильностью в деловых партнерских отношениях. Возможно, ваш партнер поведет себя непредсказуемым образом, и это поставит под сомнение реализацию некоторых ваших планов. Другая важная тема дня – сохранение вашей деловой репутации. Не допускайте нарушений закона.

Близнецы

При контактах с коллегами по трудовому коллективу звезды советуют Близнецам воздерживаться от критических суждений. Даже хорошие отношения могут испортиться, если работа выполняется непрофессионально. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел посторонними разговорами или телефонными звонками.

Рак ‌‌

Ракам сегодня придется столкнуться с ограничениями со стороны внешних обстоятельств. Вам может казаться, что вы попали в водоворот событий, которые действуют помимо вашей воли, и вы не в силах ничего поменять. Возможно, это так и есть на самом деле и не стоит тратить энергию на заведомо неисполнимые дела. Также не следует вкладывать крупные деньги в рискованные проекты.

Лев ‌‌

У Львов сейчас такое время, когда требуется строго соблюдать дисциплину труда и служебные инструкции. Постарайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Ваша оплошность не останется незамеченной и может стать предметом разбирательства. Другая тема дня – трудности при реализации инициатив.

Дева ‌‌

У Дев этот день может быть связан с частыми ошибками при принятии решений. Всему виной ваша торопливость и излишняя доверчивость. Вам будут поступать сведения, которые могут оказаться недостоверными. Особенно от этого могут пострадать торговцы, посредники, консультанты и водители транспортных средств.

Весы ‌‌

У Весов в этот день могут быть нарушения с поступлением денег на банковские счета. Это особенно относится к тем, кто работает индивидуально или на сдельной системе оплаты. Также это не лучший день для разработки бизнес-плана – слишком нестабильная сейчас ситуация, чтобы строить серьезные планы на будущее. Вместе с тем, это неплохой день для работы по совместительству или на полставки.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут с большой неохотой браться за выполнение приказов и распоряжений начальства. Если упадет исполнительская дисциплина, то это не останется незамеченным начальством. С другой стороны постарайтесь воздерживаться от личных инициатив, которые заранее ни с кем не были согласованы.

Стрелец

Стрельцам сегодня звезды не советуют делать что-либо в тайне или поступать в обход действующих правил и норм поведения. Все тайное и незаконное может быть вскрыто и негативно отразится на вашей деловой репутации. Непросто складывается этот день для тех, кто находится в командировке. Постарайтесь контактировать только с теми людьми, которых вы неплохо знаете.

Козерог

Козерогам сейчас не следует торопиться завершать проекты, над которыми вы работаете продолжительное время. Именно на завершающем этапе могут проявиться какие-то серьезные недоделки. Поэтому вам наверняка придется вносить коррективы в свои планы и отодвигать на более позднее время сроки завершения проектов или сдачу объектов.

Водолей

У Водолеев, ведущих переговоры о партнерском сотрудничестве, сегодняшний день складывается неблагоприятно. В какой-то момент могут проясниться серьезные разногласия по принципиальным вопросам. Это не лучшее время для новых деловых знакомств.

Рыбы ‌‌

Рыбы в этот день вряд ли смогут эффективно поработать над текущими делами, поскольку условия для этого будут складываться неблагоприятные. Возможно, ваши поступки будут сталкиваться с непониманием или отсутствием поддержки со стороны коллег. Не торопитесь вкладывать деньги в коллективные проекты – благоприятное время для этого ее не пришло.