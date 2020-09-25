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Что будет, если вы одолжите соседке соль

Рамблер8 часов назад

Ролик рассказывает, почему народная мудрость не рекомендует давать в долг соль. За щепоткой-другой соли время от времени обращаются соседи, и мало кому придёт в голову отказать в такой малости. Между тем, соль издавна считалась символом семейного благополучия и достатка в доме. А ещё соль часто используется в магических ритуалах, и не всегда они имеют позитивную направленность. Смотрите видео и узнайте, к чему может привести безотказность.

Ранее «Рамблер» рассказывал, каким знакам зодиака нужно делать татуировки.

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