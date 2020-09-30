Астролог: «Нас ждет живой и пугающий деструктивным зарядом октябрь»

Шутка ли – 9 (девять!) напряжённых аспектов между самыми сильными, энергичными и вредными планетами только с 7 по 20 октября.

С одной стороны, споры планет будут поддерживать Солнце и Марс, стоящие напротив друг друга (их точный аспект оппозиции 13-15 октября), а с другой – так называемая «большая тройка 2020» в лице Юпитера, Сатурна и Плутона, стоящих долгое время в Козероге. Учитывая торможение и разворот на ретроградное движение Меркурия с 14 октября, можно уверенно говорить о длинной середине октября как о наиболее критическом, сложном участке не только месяца, но и года. Период может принести кардинальные и подчас нежелательные преобразования, при этом контролировать процессы будет трудно, многое в это время может идти вразрез с намеченными планами.

Впрочем, будет и неделя относительно благоприятных влияний планет – с 21 по 29 октября, как раз на этот период растущей Луны можно более активно планировать дела.

А начнётся октябрь довольно энергичной аурой полнолуния 1-2 октября с горячей транзитной Луной в знаке Овна. Четверг и пятница (1-2 числа) могут добавить решительности всем тем, кому её не хватало для какого-нибудь рывка, действия или важного старта. Но нужно помнить, что если 1 октября – вполне деловой день, то 2 и основная часть субботы 3 октября (до вечера) для многих может стать периодом трудностей и неэффективных действий. Здесь же отметим – понедельник, 5 октября, станет одним из немногих гармоничных дней месяца для деловых инициатив, а также для покупок и сделок.

Следующий отрезок, вызывающий опасения, – 9-11 октября. Дни противостояний Марса с Плутоном (9) и Солнца с Юпитером (11) будут явно сверхэмоциональными, чреваты провокациями на разных уровнях, особенно в плоскости политики и межнациональных отношений. В большей степени это касается 10-11 октября – пятница 9-го, особенно первая половина дня ожидается вполне дружественной.

Ещё более драматический период планетных взаимодействий, включающий перезагрузку нового лунного месяца (новолуние вечером 16-го), ожидается с 14 по 20 октября. Противостояние Солнца с Марсом (14), Плутоном (15) и Сатурном (18), параллельно с повторным конфликтом Марса и Юпитера(19) (на первом их аспекте взрыв в Бейруте), представляют собой довольно гремучую, взрывоопасную смесь, которая на событийном плане может дать, помимо традиционного в такое время роста аварийности и преступности, углубление разногласий на всех уровнях власти и любых других взаимоотношений, особенно там, где есть начальник и подчинённый.

Итак, нас ждёт довольно живой и пугающий своим деструктивным зарядом месяц, который для многих станет трудным, но наверняка укажет на ошибки и наведёт резкость на главные актуальные проблемы.

Благоприятные и неудачные дни и периоды. Важные события месяца.

1-3 октября – аура полнолуния, сложные, воинственные дни.

2 октября – Венера переходит в знак Девы, поддерживая общую критичность месяца.

9-11 и 14-20 октября – наиболее конфликтные участки октября.

14 октября (до 3 ноября) – Меркурий поворачивает в ретроградное движение.

16 октября – в 22.30 новолуние в знаке Весы.

23 октября – переход Солнца в знак Скорпион.

21-29 октября – период более позитивных влияний планет

30-31 октября – и вновь сложная аура «уранического» полнолуния.

Наиболее напряжённые дни месяца – 2-3, 10-11, 15-18, 23, 30-31 октября.

Дни позитивных сочетаний планет – 5, 12 (до 17:00), 19 (условно), 21, 26, 27 (условно).

Serg Korablev