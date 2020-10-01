Пора покорять, дальше откладывать нельзя — гороскоп на 2 октября

15-16 лунные сутки. День связан с риском и напряжением, но некоторые радикальные меры и взятие некоторых барьеров нельзя откладывать, важно лишь учесть фоновую аварийность, конфликтность и травмоопасность.

Возможны осложнения при попытке повторить маневр или одним махом исправить ошибку, при военных действиях, оперативном вмешательстве, сложных работах, активных протестах. Защиту обеспечат опыт и контроль. Если нет аврала, хорошо заняться наследием прошлого: оценкой износа техники и снаряжения, проверкой спортивной и боевой формы. Не помешает аккуратность в ходе ремонта, повторного теста, тренировки, техосмотра.

Овен ‌‌

Овнам не стоит упускать момент для стратегического броска. Сделав выбор, можно набрать темп и развить целенаправленную активность, но помня о высокой травмоопасности дня и потенциальном вреде от своих действий. Велик риск давления сверху, столкновения с препятствием. Важно избегать безотчетных импульсов, действовать в рамках своих полномочий, наносить удары вовремя и по заранее уточненной цели.

Телец

Сегодня одна из главных задач Тельцов - не вредить себе. Проявляя чрезмерное усердие, можно нанести вред здоровью, спровоцировать травму или обострение болезни. Многие Тельцы рискуют предать свои интересы, начав действовать в интересах партнера или приняв игру противника. В ловушку могут угодить Тельцы, пользующиеся чужими или старыми вещами, подменяющие коллег, слишком активно помогающие другим.

Близнецы

Сегодня многих Близнецов тянет на авантюры с потенциально неблагополучным финалом. Зачастую, они будут затеяны не самими Близнецами, а их окружением: друзьями по увлечению, идейными единомышленниками. Любое приключение закончится хорошо, если вовремя выйти из игры. Иначе на вас может лечь ответственность за чужие дела или возрастет вероятность оказаться в зоне риска (например, подхватить вирус).

Рак ‌‌

В течение дня Раки столкнутся с давлением и агрессией, источник которых им уже известен. Возможен очередной всплеск раздражительности со стороны начальства, партнеров, проверяющих инстанций, родителей и домочадцев. Ответная реакция многих Раков тоже может оказаться не слишком мирной, из-за чего резко возрастет вероятность повторного обострения отношений. Не стоит выбирать эти сутки для начинаний.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам не пасовать перед препятствиями и идти только вперед. Даже если трудности берут начало в прошлом, преодолеть их проще в движении. На любом пути ждут барьеры: остановки на ремонт, задержки из-за сложностей трассы, ситуации острого дефицита или опасного переизбытка. Возможен повторный экзамен, проверка, техосмотр. Важно соблюдать законы, особенно, на чужой территории.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше избегать повторного попадания в ту же ловушку: второй промах подчеркнет допущенные ранее погрешности и вскроет старые раны. Ситуация быстро может стать аварийной, создать угрозу бизнесу, деньгам, имуществу, планам или здоровью. Критично важны находчивость и ловкость. Желательно владеть нужной техникой и оборудованием, осторожнее выбирать замену людям, инструментам и методам.

Весы ‌‌

Сегодня Весы и их партнеры (оппоненты) соперничают в умении заострять старые конфликты. Обеим сторонам нужна победа любой ценой, из-за чего даже шуточная борьба может перейти в настоящую. Даже ради мира может идти война - в том числе, в семье и браке, ради власти, дома или территории. Обострится деловая конкуренция. Если вы представляете чужие интересы, ваши клиенты могут перейти в наступление.

Скорпион

Сегодня в любой работе Скорпионам придется идти на риск или конфликт. Важна скорость без потери качества (иначе придется переделывать). Кризисный момент ждет в ходе лечения, ремонта, тренировки, сотрудничества, проведения испытаний, получения услуг. Возможны боли и травмы. Причиной бед может стать износ, спешка, небрежность в прошлом, неравноценный обмен, «скорая помощь» от неумех или вредителей.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что любой игрой сегодня легко увлечься. Не стоит переходить невидимый предел, за которым хорошие намерения превращаются в свою противоположность или благодеяние идет во зло. Чрезмерно интенсивными действиями вы можете истощить свои ресурсы или задеть тех, в ком заинтересованы: любимых людей, будущих партнеров. Опасно завышать ставки и нагрузки, «стрелять на поражение».

Козерог

Козерогам вплоть до ночи придется держать баланс между жесткими действиями и безопасностью. В этом может помочь чувство меры, опыт, самоконтроль и подстраховка. Во благо пойдет навязанный комплекс правил (регламент, этикет). Сегодня опасно превышать предел необходимой обороны и нарушать заданные границы, но звезды советуют в полном объеме использовать законные права - например, по защите дома.

Водолей

Сегодня Водолеям ставит подножку прошлое: сборы в спешке, неверное лечение, небрежный ремонт, плохая подготовка, слабая система контроля и безопасности. Акцент возможен на технической или этической стороне. День обещает приключения в пути, ссоры с иностранцами, раздоры с близким окружением на политической и национальной почве. Может сломаться изношенный транспорт, обостриться кризис или конфликт.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам стоит беречь активы и не рисковать ими без нужды. Не время начинать новые дела, наверстывать упущенное или пытаться вернуть утерянное. Нежелательно пускать в оборот свои или общие средства: велик риск понести ущерб и не оправдать чужого доверия. Лучше отложить кредитные и валютные операции, запуск бизнес-проекта, открытие счета, процедуру обмена, возврата, переноса, реконструкции.