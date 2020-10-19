Креативный подход поможет заработать — финансовый гороскоп на 20 октября

На любое дело сегодня лучше посмотреть под иным углом и подходить к задачам творчески.

Овен

У Овнов прекрасный день для укрепления делового партнерства. Хорошо проходят обсуждения планов в составе группы единомышленников. Можно вести переговоры на многосторонней основе и приходить к компромиссным решениям. В конце рабочего дня запланированные деловые встречи и свидания могут срываться или проходят по такому сценарию, который вас никак не устраивает.

Телец

У Тельцов хороший день для наведения порядка в повседневных делах. Благодаря добросовестному отношению к работе и хорошим отношениям с коллегами и начальством, вам удастся добиться неплохих результатов. Особенно успешно пойдут дела у офисных служащих. В конце рабочего дня воздержитесь от крупных покупок.

Близнецы

Близнецам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заняться укреплением деловой репутации и имиджа фирмы. Для этого вам следует воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления, проводить рекламные кампании. Увеличат свои доходы те, кто работает в туристических агентствах, издательских домах, салонах красоты.

Рак

У Раков это хороший день для урегулирования вопросов с недвижимостью. Можно подготавливать документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Удачное время для страхования имущества и жилищно-коммунального ремонта. Будьте осмотрительнее при неофициальной подработке, выполнении частных заказов – обязательно берите предоплату.

Лев

Это один из лучших дней для Львов, занятых торгово-закупочной деятельностью. Вы можете совершать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях – все эти дела у вас пойдут великолепно. Люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху.

Дева

Сегодняшний день может сложиться гораздо выгоднее для тех Дев, которые не занимают руководящих должностей и отвечают только за свой личный труд. В этом случае вы будете обеспечены выгодной работой. Благодаря взаимодействию с коллегами по трудовому коллективу и личному трудолюбию вы добьетесь высоких результатов и сможете увеличить доходы.

Весы

Прекрасный день для Весов творческих профессий. Вы почувствуете прилив оптимизма и бодрости. Звезды советуют вам в любом деле стараться проявить инициативу. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством. В конце рабочего дня воздержитесь от контактов с иностранцами и от дальних поездок.

Скорпион

Скорпионам удастся добиться поставленных целей при наличии комфортных условий для работы. Это хорошее время для дополнительной подработки, в том числе удаленно, на дому. Могут вырасти доходы у тех, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках. В конце рабочего дня звезды советуют воздержаться от крупных покупок.

Стрелец

Стрельцов этот день могут быть интенсивные контакты. Ваши интеллектуальные способности повысятся, и вы будете в состоянии освоить сложную информацию. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе. Это хорошее время для коротких поездок, торговли и консультаций.

Козерог

Козерогов, имеющих карьерные устремления, этот день может приблизить на шаг к заветной цели. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству, а уровень доходов может существенно повыситься. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня.

Водолей

Звезды советуют Водолеям проявлять инициативу в поиске сбыта своей продукции и услуг. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Удачно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к работе в дизайнерских, фотографических и рекламных студиях, в издательских домах, в туристических бюро.

Рыбы

У Рыб хороший день для урегулирования проблем с законом, и решения сложных вопросов методами тайной дипломатии. Успешно пойдут дела у работников банковской сферы деятельности. Рекомендуется оплачивать счета и урегулировать вопросы с долгами. Вместе с тем в конце рабочего дня звезды не советуют заниматься решением важных вопросов с недвижимостью.