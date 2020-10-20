Плывите по течению — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня не стоит проявлять инициативу и лишний раз высовываться.Финансовый гороскоп на 21 октября 2020 года

Овен

Овнам станет сложнее вести дела, поскольку внешние обстоятельства могут вас ограничивать. Работа с информацией, её получением и анализом, может доставить вам немало хлопот. Вероятно, к концу рабочего дня вам поступит известие, которое может оказаться дезинформацией. Не поддавайтесь на провокации

Телец

У Тельцов неблагоприятный день для любой финансовой деятельности. От вас потребуется большая выдержка, чтобы удержать себя от неоправданно высоких расходов. Некоторые ваши планы по работе могут быть сорваны. Не следует полагаться на друзей – старайтесь четко разделять финансовые вопросы с одной стороны и дружеские отношения с другой.

Близнецы

У Близнецов этот день может быть связан с острыми разногласиями в партнерстве и с начальством. Вы будете чувствовать в себе огромную энергию и готовность браться за самые сложные вопросы. Смелая бескомпромиссная позиция и нежелание никому подчиняться, могут привести вас к конфликту с вышестоящим руководством. Звезды советуют вам воздерживаться от открытой борьбы.

Рак

Ракам звезды советуют предельно внимательно отнестись к юридически аспектам своей деятельности. Любая противозаконная деятельность будет выявлена и это приведет к преследованиям со стороны правоохранительных органов и каким-то ограничениям. Также это неблагоприятное время для поездок. Во второй половине дня можно заниматься страхованием имущества.

Лев

Звезды предостерегают Львов от расходования денег на финансовые авантюры. У тех, кто занимается инвестициями, могут возникнуть непредвиденные осложнения в работе. Кое-кто из инвесторов или акционеров может усомниться в выгодности своих финансовых вложений в ваши проекты и попытается вернуть деньги обратно. Нежелательно заниматься планированием.

Дева

Девам звезды советуют отказаться на сегодня от инициатив, особенно если они касаются карьеры или делового партнерства. Чем активнее вы станете себя вести, тем с большим сопротивлением вам придется столкнуться. У тех, кто занят выполнением клиентских заказов, могут быть претензии от клиентов и жалобы начальству на вас. День сложится без потерь, если вы будете придерживаться графика.

Весы

Звезды советуют Весам в делах этого дня полагаться только на себя. Только благодаря личной инициативе и активной позиции вы сумеете справиться с трудностями. Наибольших осложнений следует ждать тем, чья работа связана с частыми поездками, бумагами, отчетами, консультациями. В отношениях с коллегами по трудовому коллективу усилится напряженность.

Скорпион

Если основу доходов Скорпионов составляют инвестиционные фонды, то вряд ли вам следует рассчитывать на рост денежных поступлений. Скорее наоборот, вы можете понести финансовый ущерб. Также это неблагоприятное время для игроков на фондовом, валютном и товарно-сырьевом рынках. Во второй половине дня сдерживайте себя от спонтанных решений под влиянием эмоционального импульса.

Стрелец

Стрельцам, имеющим свой бизнес, возможно, предстоит столкнуться с усилением конкурентной борьбы и необходимостью принимать срочные меры по удержанию контроля над ситуацией. Не следует в этот период заниматься вопросами оформления недвижимости. Возможны трудности в отношениях между арендодателями и арендаторами.

Козерог

Козероги сегодня вынуждены будут решать множество мелких проблем, количество которых будет нарастать во второй половине дня. Особенно это почувствуют те, чья работа связана с частыми поездками, консультациями, оформлением документов. Мелкие неувязки могут нервировать вас, и приводить к напряжению с коллегами. Держите свои эмоции под контролем.

Водолей

Водолеям, имеющих свой бизнес, звезды советуют рекламной раскруткой за счет поиска новых поставщиков и выхода на рынки других регионов и стран. Успешно решаются вопросы повышения квалификации. Однако это крайне неблагоприятное время для любой финансовой деятельности. Новых выгодных сделок заключить вряд ли не удастся, а те, что заключите, будут малодоходны.

Рыбы

Доходы Рыб будут во многом обусловлены успехами в деятельности вашего основного делового партнера. Вы сумеете получить дополнительные доходы в гостиничном, санаторно-курортном и ресторанном бизнесе. Звезды советуют вам плыть по течению и воздерживаться от инициатив. Решайте вопросы по мере их поступления – так вы успеете сделать гораздо больше.