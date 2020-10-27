Не рассказывайте о своих планах — финансовый гороскоп на 28 октября

Сегодня не стоит посвящать в свои планы даже близких людей.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, следует проверить, все ли у вас законно с делопроизводством. Велика вероятность того, что к вам с проверкой пожалуют представители фискальных властей. Вместе с тем звезды благоприятствуют вам в укреплении деловых партнерских отношений. Хорошее время для подписания договоров и проектирования.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не смешивать дружеские и деловые отношения. Дружеская услуга может обернуться финансовым ущербом для вашего делового партнера и привести к напряжению отношений с ним. С другой стороны, при выполнении партнерских обязательств могут быть, так или иначе, пострадать дружеские отношения.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам в течение всего дня не попадаться на глаза начальству. Руководителям фирм следует проверить, насколько хорошо подчиненные исполняют ваши распоряжения. Плановые текущие работы по графику могут быть нарушены. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий.

Рак

У Раков, занимающихся устроительством презентаций, выставок могут быть осложнения или срывы договоренностей. Проверьте, правильно ли оформлены юридические документы. Вместе с тем, звезды советуют сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, имеющих хоть какое-то отношение к недвижимости. Можно оформлять договора на аренду и субаренду.

Лев

Звезды советуют Львам обратить внимание на то, в каком состоянии находится ваше недвижимое имущество. Проверьте еще раз работу охранной сигнализации. Возрастает вероятность нанесения ущерба вашему имуществу. Проявите предельную внимательность при финансовых безналичных расчетах. Хорошее время для работы с информацией, для деловых поездок, встреч и знакомств.

Дева

У Дев наиболее проблемной сферой сегодня могут стать деловые контакты и переговоры с партнерами. Запланированные ранее встречи внезапно могут сорваться по независящим от вас причинам. Если есть возможность, отложите переговоры на вторую половину дня, либо вовсе откажитесь от них. Вместе с тем, это отличное время для работы с коллегами по трудовому коллективу.

Весы

У Весов в первой половине дня могут возникнуть напряжения с кем-то из коллег в трудовом коллективе. Возможно, на вас попытаются взвалить самую трудную и невыгодную работу. Либо условия труда будут не вполне комфортными. Вместе с тем, звезды советуют вам в любом деле стараться проявлять инициативу и самостоятельно решать возникающие вопросы.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сегодня не делать того, о чем вас никто не просит. Личные инициативы сейчас могут оказаться наказуемыми. Вышестоящее начальство может расценить ваши инициативы как самоуправство и это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Попытка скорректировать свой имидж вряд ли будет успешной.

Стрелец

Стрельцам, имеющим в своем распоряжении магазины, офисы или мастерские, звезды советуют обратить внимание, всё ли там в порядке. Дело в том, что повышается вероятность проверок со стороны самых контролирующих инстанций. Вместе с тем это прекрасное время для творческой работы в составе группы единомышленников. Ваш бизнес может прирастать за счет внедрения технических новинок.

Козерог

Козерогам в первой половине дня, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Причиной этому могут стать внезапные изменения обстоятельств. Проявите максимум внимания к точному выполнению обязательств – иначе деловые связи могут быть разорваны. Информационный фон крайне нестабилен, и вам могут поступать взаимоисключающие сведения.

Водолей

У Водолеев неблагоприятный день для принятия финансовых решений. Вы можете потерять деньги или допустить ошибку. Бизнесменам лучше обходить стороной представителей власти. При расчетах наличными деньгами проявите максимум внимания и осмотрительности. Возможно, какую-то часть доходов вы потеряете из-за повышенной активности конкурентов.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам в первой половине дня заниматься урегулированием юридических проблем. Менеджеры могут допустить ошибку, что негативно отразится на их деловой репутации. Чтобы вторая половина дня прошла удачно, старайтесь не раскрывать свои намерения на публике и вообще держаться в тени. Можно делегировать партнеру часть своих полномочий.