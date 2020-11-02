Навещают ли живых родственников мертвые

Существует ли жизнь после смерти? Эта тема всегда будоражила умы людей.

Точного ответа на этот вопрос не найдено до сих пор. Однако, существует множество подтверждений того факта, что живые люди видят и общаются с душами умерших родственников. Возможно ли такое и что в эти моменты происходит, попробуем разобраться.

По мнению православной церкви, душа умершего человека, попадая на небеса, не забывает о тех, с кем была связана в земной жизни и продолжает не только наблюдать за происходящим, но часто старается помочь. Человеку кажется, что он просто вспоминает своих ушедших близких, а на самом деле так напоминают о себе души умерших. Если воспоминания приятные, то так душа сообщает, что в загробном мире у нее все хорошо. Если же на человека накатывает тревога, то ушедший таким образом предупреждает о неприятном событии и даже иногда помогает его избежать. Считается, что часто души умерших становятся ангелами-хранителями для своих живых родственников.

Другой распространенный способ контакта с живыми близкими – это сны. Душа умершего часто является во снах, помогая сгладить боль утраты и давая возможность еще раз увидеться и пообщаться. Иногда, используя сюжет сновидения, душа покойного подсказывает верное решение или помогает избежать неприятностей в реальной жизни.

Эзотерики знают немало случаев, когда душа покойного продолжала свое дело, используя сознание живого человека. Один из наиболее ярких примеров, это посмертные романы Виктора Гюго, записанные малоизвестным греческим писателем Димитрокопуоло. Он честно признавался, что не знает французского языка, на котором записывал произведения, «надиктовываемые» ему душой известного писателя.

Еще один из распространенных способов «навестить» живущих – это вселение души на время в птицу или животное. Эзотерики считают, что если на кладбище к вам близко подходит зверь или на могильную плиту садится птица – это умерший родственник пытается «увидеться» с вами.

И один из самых современных способов «контакта» - это помехи в электронных приборах. В важные для умершего или вас дни, а также на 9 или 40 день после похорон, родственники замечают мигание лампочек, помехи в телевизоре и даже звонящие сами по себе мобильные телефоны покойных.

Чтобы не потерять энергетическую связь с умершими родственниками, важно посещать могилы и поминать покойников.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог