Астролог: «Сатурн и Уран изменит существенный порядок в 2021 году»

Сатурн обращён к старому и прошлому, а Уран к новому и будущему – так можно обозначить фундаментальный контраст между природой Сатурна и Урана.

Этот аспект, как никакой другой, символично подчёркивает кризис больших перемен, кризис смены эпох, поддерживаемый крупнейшим за последние несколько лет астрологическим событием, – Великим Соединением Юпитера и Сатурна в 1 градусе Водолея (21 декабря 2020), в знаке власти Урана.

Сатурн и Уран встретятся в напряжённом аспекте трижды – в феврале, июне и декабре 2021 года, причём взаимодействие планет имеет свою коннотацию в связи с транзитом Сатурна по знаку Водолея, вотчиной Урана.

В ракурсе напряжённого аспекта Сатурна и Урана содержится явный запрос на необходимость перемен, направленных на пересмотр основ существующего порядка или, по крайней мере, основных программных кодов современного обустройства общества. В споре Урана с Сатурном лежит конфликт антагонистических значений – закона и свободы действий, консерватизма и традиции против новаторства и либерализма, конкретного с абстрактным, а условностей с крайностями. Для достижения баланса между энергией порядка, дисциплины и предсказуемости (Сатурн) с энергией перемен, парадоксов и реформ (Уран), придется бросить вызов стабильности, подготовиться к резким изменениям и стрессовым ситуациям. Этот процесс слома стереотипов может быть неудобным, кризисным, но необходимым и эволюционным с высоты Небесной Механики.

На событийном уровне борьба старых и новых порядков может привести к более резкому разделению общества, стоящего на совершенно разных идеологических и классовых уровнях. Интересы отдельных связанных единой целью групп людей (единомышленников), партий, сообществ или каких-то союзов по интересам (Уран) – будут противостоять «номенклатуре» (Сатурн), старым формам управления и власти.

Со стороны социально-экономических факторов определённые тревоги вызывает функционирование всей масштабной системы СМИ, телевидения, интернета, социальных сетей и цифровых технологий, сфер, соответствующих природе Урана. В этом самом бурно развивающемся социальном секторе вполне возможны серьёзные перемены и коллапсы, так же, как и в налоговом, пенсионном законодательствах. Впрочем, есть один сопутствующий фактор, который будет бороться за эффективные перемены в указанных секторах или, по крайней мере, создаст условия для успешного комбинирования – это транзит планеты расширений Юпитера по тому же знаку Водолея, управляемым Ураном.

Более чувствительными к сложному взаимодействию Сатурна с Ураном будут знаки зодиака фиксированного креста, у которых возможны неожиданные жизненные повороты – Водолеи, Тельцы, Львы и Скорпионы, но в первую очередь рождённые в первой половине (с 1 по 15 градус) своих знаков.

Serg Korablev