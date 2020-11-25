Двигайтесь к цели решительно – финансовый гороскоп на 25 ноября

Сегодня у вас есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице – не упустите их.

Овен

У Овнов этот день складывается в целом благоприятно для деловой активности. На первую половину дня можно запланировать дела, связанные с карьерой и взаимоотношениями с начальством. Можно вносить изменения в привычный для вас распорядок работы. Успешно пойдут дела, связанные с финансовыми операциями и финансовыми заимствованиями.

Телец

Тельцам в первой половине дня звезды советуют активнее контактировать с деловыми партнерами – возможно, это приведет вас к идее делового сотрудничества в новом формате. Также это прекрасное время для расширения кругозора. Вторая половина дня благоприятна для творческой работы в составе коллектива. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется активнее использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику, инструменты и механизмы. Это позволит вам увеличить производительность труда и повысить качество своей работы. Преуспевают работники строительных организаций и ремонтных мастерских, автосервиса. Вторая половина дня позволит вам увеличить доходы от частной подработки.

Рак

Ракам в этот день удастся преуспеть в делах, связанных с оказанием клиентских услуг. Отлично поработают работники салонов красоты, фитнес клубов, игровых клубов, ателье, концертных и выставочных залов. Отнеситесь к своей работе творчески, внесите в неё свои индивидуальные черты, свой особый подход. Вторая половина дня благоприятна для умственной работы.

Лев

Если у Львов осталось незавершенной работа со вчерашнего дня, то сегодня в первой половине дня вы сможете её успешно доделать. Это хорошее время для концентрации усилий на серьезном деле. Не допускайте, чтобы вам мешали работать или отвлекали ваше внимание на посторонние разговоры. Вторая половина дня складывается успешно для карьеры.

Дева

Девам в первой половине дня звезды советуют работать с информационными потоками. Прежде всего, речь идет о работе с деловыми бумагами, документами, в том числе представленными в цифровом виде на компьютере. Успешно проходят деловые поездки, контакты, встречи, обмен мнениями. Вы преуспеете в торговле, консультировании, и при работе с транспортными средствами.

Весы

Весы в этот день смогут проявить свои лучшие деловые качества. Прежде всего, ориентируйте себя на ту работу, которая при одинаковых затратах времени окажется наиболее оплачиваемой. При этом особое внимание обращайте на качество своей работы. Вторая половина дня благоприятна для инженерно-технических работ.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам в первой половине дня заниматься самообразованием. Чем квалифицированнее вы будете, тем скорее добьетесь успеха в профессии. Наиболее успешно пойдут дела, связанные с обслуживанием клиентов, поездками, деловыми бумагами, контактами, торговлей и консультациями. Вторая половина дня благоприятна для подписания договоров.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют не привлекать к себе и своей работе постороннего внимания. Чем тише и незаметнее вы будете действовать, тем выше будет итоговый результат. Кроме основной работы вам могут предложить дополнительную подработку. Вторая половина дня благоприятствует примирению с теми коллегами, с которыми вы находились в конфликте.

Козерог

У Козерогов результат трудовой деятельности во многом будет зависеть от вас самих, вашего личного поведения. Следует решительно продвигаться к намеченной цели в выбранном направлении. Прислушиваться к другим мнениям можно только в том случае, если вам дают советы старые проверенные друзья и единомышленники. Вторая половина дня благоприятна для творческих видов деятельности.

Водолей

У Водолеев первая половина дня благоприятна для карьерного продвижения. Возможно, вам сделают поручение, навести справки или провести анализ по какой-то теме. И вы с этим заданием прекрасно справитесь. Начальство получит от вас исчерпывающие сведения и обязательно поощрит. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов дизайнерам по интерьеру.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды советуют повышать уровень образования всеми доступными способами. Изучайте наиболее сложные разделы учебного материала самостоятельно. Возможно, именно так вы сможете понять то, что до сих пор никак не давалось. Также это хороший день для работы в составе творческого коллектива. Например, удачно продвигаются проектно-конструкторские работы.