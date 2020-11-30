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Самые жадные мужчины по знаку зодиака

Рамблер3 часа назад
Фото: depositphotos

Оказаться в отношениях с жадным мужчиной – кошмар многих женщин.

Довольно унизительно, когда приходится выпрашивать деньги «на колготки», слышать бесконечные: «дорого», «зачем тебе это», «нет денег». Можно ли понять заранее, какие знаки зодиака страдают скупостью?

Козерог

На первом месте стоят Козероги. Да, этот знак грешит своей тягой к экономии, порой доходящей до откровенного скупердяйства. В оправдание ему можно сказать, что такой мужчина экономит и на себе тоже, а точнее – планирует траты заранее и распределяет ресурсы.

Дева

Стихия Земли похоже, порождает бережливость, потому что еще один знак зодиака, который может быть охарактеризован как «жадина -говядина» – это Дева. И, в отличие от Козерога, на себе Дева не экономит, а вот на своей второй половине – запросто. Тонких и прозрачных намеков этот мужчина не понимает, поэтому остается говорить в лоб. Мужчина-Дева готов раскошелится, если четко понимает зачем и для чего он это будет делать.

Рыбы

Также в излишней скупости бывают замечены Рыбы. Только причина тут другая – они бы и рады потратиться на дорогой подарок, но деньги и ценности редко надолго удерживаются у них в руках. Они находятся в своем мире, а потребностей близких могут просто не замечать. Выход из положения может быть таким: ловить Рыб, когда их кошелек полон и сообщать о своих просьбах своевременно и прямой речью, без намеков и полутонов.

Тельцы

Реже в жадности могут быть обвинены Тельцы, но все-таки это происходит. Здесь все зависит от того, на какой стадии отношений находится сейчас пара. Данный знак щедр, пока сомневается в том, что цель достигнута. Вывод: постоянно давать понять, что полной победы нет и предстоит потрудиться. Впрочем, осталось совсем немного, например, во-о-о-н то колечко ну просто 100% убедит вас в том, что он именно тот человек, с которым вы готовы разделить его жизненный путь!

Диана Сабитова

Знаки зодиака

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