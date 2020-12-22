Какая фраза выдает мышление «бедняка»

Много людей недовольны своим материальным достатком и считают себя бедными.

В психологии это называется «установка», когда человек подсознательно программирует себя на определенное состояние, а потом не может из него выйти. К сожалению, отношение к деньгам закладывается в детстве и часто не осознается самим человеком. Безусловно, не каждый может разбогатеть, но выбраться из тяжелой финансовой ситуации и начать жить комфортно под силу большинству людей. Для этого стоит осознать свои мысли насчет денег и изменить подход к ситуации.

Психологи, работающие с финансовыми запросами, выделили 5 установок, мешающих человеку больше зарабатывать.

1. Я столько не заработаю. Когда вы так думаете, вы подтверждаете свою внутреннюю установку на низкий заработок. Эта фраза, повторенная многократно, становится чем-то вроде заклинания, которое блокирует мысли о поиске дополнительного финансового источника: попросить прибавку к зарплате, сменить работу, найти подработку.

2. Я не могу себе это позволить. Безусловно, не каждый может купить себе особняк. Но, если вы думаете так, глядя на кожаные ботинки или, не дай бог, на какой-то продукт питания – это выдает вашу привычку довольствоваться малым. Похоже, вы подсознательно относите себя к категории людей, которые недостойны качественных и дорогих вещей. Вы не ставите себе цели на них заработать, а ищете отговорки, чтобы этого не делать.

3. Это (одежда, посуда и т.п.) для особого случая. Донашивать старое, есть из посуды со сколами, пользоваться устаревшими гаджетами – такое мышление свойственно крайне экономным людям. Постоянная экономия, особенно неоправданная, не только загоняет в хронический стресс, но и блокирует денежную энергию.

4. Зарплата маленькая, но стабильная. Стабильность хороша, когда не «закрывает» возможности развития. Убедив себя, что его якобы устраивает, человек перестает искать возможности обучаться, не рассматривает предложения о работе, даже если они более перспективные.

5. Хорошо заработать можно только незаконными методами — это убеждение не покидает многих с лихих 90-х. Присмотритесь внимательнее: много квалифицированных специалистов, далеких от криминала, зарабатывают очень достойно. Но чтобы чего-то добиться, нужно прикладывать усилия и много работать, а жить в бедности получается само собой.

Избавляйтесь от установок, ведущих к бедности, и богатейте!

Марина Басманова, клинический психолог