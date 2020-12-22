Наступила эра Водолея: чего ждать от новой астрологической эпохи

Вся астрологическая общественность взбудоражена — 21 декабря произошло важнейшее событие: мир вступает в эру Водолея.

Это значит, что соединения Сатурна и Юпитера слились в единое целое, ознаменовав конец эры Рыб. Следующие десятилетия все человечество претерпит глобальные изменения.

Связанны эти изменения будут, в первую очередь, с творческими людьми. Именно они, в грядущую эру, будут благословлены на всяческие свершения и успехи. По мнению специалистов в этот период испытает значительный подъем сфера медицины — случатся значительные прорывы в микробиологии и изучении клеточного строения.

Так же специалисты предрекают формирование почти-что идеального общества, где всем воздается по заслугам. Теперь успешен и счастлив в первую очередь будет тот, кто заслужил это своими деяниями и поступками.

Главное отличие от прошлой эры будет заключаться в отказе от коллективного мышления. Начиная с этого дня, человечество будет стремиться к индивидуализму, стараясь сосредоточиться на собственном Я.

Не обойдется, само собой, и без последствий — астрологи уверены, что чрезмерный эгоизм к окружающим людям и природе может привести к катастрофе.