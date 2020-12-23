Денежный поток: что это такое и как его открыть

Финансовое положение человека, как и многие сферы его жизни, зависят от энергетических каналов.

Денежный поток – такая же система, которая есть в нашей жизни. Однако не у всех открыт этот энергетический канал, поэтому они продолжают брать кредиты и сетовать на то, как все плохо с деньгами. Если открыть денежный поток, то финансы сами начнут прыгать к вам в кошелек.

Избавление от блокировки финансового потока

Те, кто вырос в небогатых семьях, считают, что большие деньги нельзя заработать честным трудом. Некоторые их и вовсе демонизируют, и считают, что большое количество финансов может испортить человека. Как часто вы читаете о богатом человеке из списка Forbes и испытываете негативные чувства? Вы наверняка думаете о том, что он наворовал или сколотил состояние нечестным трудом. Этими мыслями вы блокируете свой финансовый поток. Думайте о том, что деньги – сила, которая помогает в достижении целей и улучшении себя.

Первые шаги

Многие уверены, что деньги можно привлечь, покупая дорогую одежду на накопления или посещая дорогие рестораны, но так вы только ослабите свой денежный поток. Деньги не любят транжир – они любят активных людей, которые знают себе цену. Открывать денежный поток нужно самостоятельно с помощью маленьких шагов. Если вам давно не повышали зарплату, подойдите к начальнику и поговорите с ним об этом. Если вы работаете на себя, повысьте цены на свои услуги.

Страхи

Один из самых главных страхов современных людей – остаться без основного источника дохода. Однако страхи блокируют денежный поток. Надо относиться к деньгам проще. Думайте о том, что в этом мире много купюр, и все они постоянно совершают круговорот. Не бойтесь потерять свой источник дохода. Если не будет его, будет другой – смотрите на все перемены в жизни как на новые финансовые возможности. Вы избавитесь от страхов и не будете блокировать денежный поток.

Финансовая грамотность

Не стоит верить, что деньги сами начнут прыгать к вам в карман после того, как вы откроете денежный поток и будете его подпитывать. Изучите способы накоплений и откладывайте деньги не только на счет в банке, но и вкладывайтесь в акции, валюту. Изучите, как вы можете распределить свои деньги так, чтобы они не лежали в банке, а работали на вас. В таком случае денежный поток будет работать на вас и приносить прибыль.

Алевтина Кузнецова