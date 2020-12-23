Денежный поток: что это такое и как его открыть

Финансовое положение человека, как и многие сферы его жизни, зависят от энергетических каналов.
Денежный поток – такая же система, которая есть в нашей жизни. Однако не у всех открыт этот энергетический канал, поэтому они продолжают брать кредиты и сетовать на то, как все плохо с деньгами. Если открыть денежный поток, то финансы сами начнут прыгать к вам в кошелек.
Те, кто вырос в небогатых семьях, считают, что большие деньги нельзя заработать честным трудом. Некоторые их и вовсе демонизируют, и считают, что большое количество финансов может испортить человека. Как часто вы читаете о богатом человеке из списка Forbes и испытываете негативные чувства? Вы наверняка думаете о том, что он наворовал или сколотил состояние нечестным трудом. Этими мыслями вы блокируете свой финансовый поток. Думайте о том, что деньги – сила, которая помогает в достижении целей и улучшении себя.
Многие уверены, что деньги можно привлечь, покупая дорогую одежду на накопления или посещая дорогие рестораны, но так вы только ослабите свой денежный поток. Деньги не любят транжир – они любят активных людей, которые знают себе цену. Открывать денежный поток нужно самостоятельно с помощью маленьких шагов. Если вам давно не повышали зарплату, подойдите к начальнику и поговорите с ним об этом. Если вы работаете на себя, повысьте цены на свои услуги.
Один из самых главных страхов современных людей – остаться без основного источника дохода. Однако страхи блокируют денежный поток. Надо относиться к деньгам проще. Думайте о том, что в этом мире много купюр, и все они постоянно совершают круговорот. Не бойтесь потерять свой источник дохода. Если не будет его, будет другой – смотрите на все перемены в жизни как на новые финансовые возможности. Вы избавитесь от страхов и не будете блокировать денежный поток.
Не стоит верить, что деньги сами начнут прыгать к вам в карман после того, как вы откроете денежный поток и будете его подпитывать. Изучите способы накоплений и откладывайте деньги не только на счет в банке, но и вкладывайтесь в акции, валюту. Изучите, как вы можете распределить свои деньги так, чтобы они не лежали в банке, а работали на вас. В таком случае денежный поток будет работать на вас и приносить прибыль.
Алевтина Кузнецова