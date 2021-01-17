Опасные даты 2021 года

2021 год Белого Металлического Быка полноценно вступит в свои права 12 февраля. О том, как повернется жизнь в ближайшем будущем, рассказала астролог Алена Никольская.

В первую очередь она предупреждает об «опасных датах», когда придется отложить важные дела и перевести дух для того, чтобы не попасть впросак. Это 17 февраля, 15 июня и 24 декабря, причем опасными будут еще две–три недели до и после этих дат.

— В это время нельзя заключать важные договоры, идти на плановые операции и подписывать любые соглашения, а также создавать семью, — подчеркнула эзотерик.

Также не стоит в этот период строить планы на путешествия в другие страны, поскольку есть вероятность общеполитических и глобальных катаклизмов.

Помимо этого, Никольская рассказала, кого ждут удача и успех. Они, по мнению астролога, благоволят упорным, ответственным и терпеливым. Такие люди получат и богатство, и процветание, и карьерный рост. Преуспеют также люди, работающие в сферах финансов, сельского хозяйства, IT и иных областях, связанных с удаленной деятельностью.

В любви повезет не всем, прогнозирует провидица. Она рекомендует сконцентрироваться на проверенных людях вместо того, чтобы искать кого-то нового. Заключать браки в 2021 году — не лучшая идея, отмечает Никольская, но если такие планы уже есть, то следует перенести их на середину июля — конец августа.

Наконец, астролог поговорила о том, как сохранить здоровье. Для этого нужно будет не только ухаживать за собой, правильно питаться и проходить медосмотры, но уделять особое внимание горлу, ЖКТ, спине и голеням.

— Это год, когда можно сделать серьезный прорыв в своей жизни, переформатировать и выйти на другой уровень, — отметила астролог.

Она добавила, что «какие бы неприятности ни случались, они все конечны».