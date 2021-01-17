Астрологи объяснили, как не потерять любовь в январе

8 января Венера перешла в знак Козерога, с этого момента и до начала февраля всем знакам зодиака стоит быть осторожнее в любовных делах.

Астрологи предупредили об основных опасностях, с которыми можно столкнуться, и рассказали, как избежать проблем в отношениях.

Венера в Козероге весь январь будет негативно влиять на людскую мотивацию, жизнелюбие, запас сил и энергии. Из-за влияния планеты могут обостриться ревность и жадность. Эти чувства могут стать причиной ссор. Также у некоторых появится желание остаться в одиночестве или даже расстаться с партнером.

Астрологи рекомендуют перевести внимание на работу, саморазвитие и отдых. В этот период нужно избегать агрессивных ссор и искать компромиссы в конфликтах с партнером. Тельцам, Весам, Козерогам и Рыбам стоит чаще идти на уступки, иначе Венера может им «насолить». Меньше всего от воздействия планеты пострадают Овны, Девы и Скорпионы. Также эксперты напомнили, что Меркурий уже перешел в знак Водолея, а это означает, что лучше в этот период уделить внимание учебе, новым проектам, деловым встречам.