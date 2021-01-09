Как понять, что человек от вас без ума

Порой людей охватывают самые сильные чувства, которые не хватает смелости и уверенности выразить словами, но тело при этом говорит очень красноречиво. Как нам понять, что человек к нам расположен и мы ему интересны?

Один из наиболее вероятных признаков интереса – желание человека быть рядом с вами и проводить вместе как можно больше времени. Это как будто бы очевидно. Но ведь намерения другого могут быть самые разнообразные, поэтому имеет смысл смотреть в глаза. Отвечают ли вам контактом глаз?

Если человек ловит ваш взгляд и смотрит открыто – скорее всего, ему нечего от вас скрывать, он, наоборот, готов к взаимодействию и обмену. А вот если прячет взгляд, отворачивается – следует насторожиться, какие бы слова не произносились. Это может быть признаком не самых добрых намерений – желания обмануть или использовать.

Поза человека, конечно же, тоже многое может подсказать. Если человек хочет быть рядом с вами физически – садиться на соседний стул, придвигает его поближе, стремится сокращать физическую дистанцию, размещая свое тело в вашем общем пространстве.

Еще неосознанный или скрытый интерес может проявляться в виде копирования вашей позы – так как будто бы происходит соединение и сближение. Да и во время разговора человек как будто всем телом тянется именно в вашу сторону – наклоняется корпусом, поворачивает голову, протягивает руку.

Насколько человек готов вас слушать? Если вы действительно свели его с ума, то что бы вы ни говорили, в его лице всегда будет заинтересованный слушатель и на поддержку ваших идей и мыслей вы смело можете рассчитывать! Ваши соцсеты тоже могут быть задействованы: вы получаете много лайков и комментариев к своим постам и фотографиям, а ваши увлечения человек старается разделить.

Ваши вещи – это посредники между вами и другим человеком и к ним тоже повышается интерес. Можно брать гаджеты и внимательно рассматривать их, теребить вещи на рабочем столе, пытаться взять еду из вашей тарелки, дотрагиваться до одежды, класть руку на спинку стула, который вы занимаете.

Диана Сабитова