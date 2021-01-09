Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Как понять, что человек от вас без ума

Рамблер4 часа назад
Фото: depositphotos

Порой людей охватывают самые сильные чувства, которые не хватает смелости и уверенности выразить словами, но тело при этом говорит очень красноречиво. Как нам понять, что человек к нам расположен и мы ему интересны?

Один из наиболее вероятных признаков интереса – желание человека быть рядом с вами и проводить вместе как можно больше времени. Это как будто бы очевидно. Но ведь намерения другого могут быть самые разнообразные, поэтому имеет смысл смотреть в глаза. Отвечают ли вам контактом глаз?

Если человек ловит ваш взгляд и смотрит открыто – скорее всего, ему нечего от вас скрывать, он, наоборот, готов к взаимодействию и обмену. А вот если прячет взгляд, отворачивается – следует насторожиться, какие бы слова не произносились. Это может быть признаком не самых добрых намерений – желания обмануть или использовать.

Поза человека, конечно же, тоже многое может подсказать. Если человек хочет быть рядом с вами физически – садиться на соседний стул, придвигает его поближе, стремится сокращать физическую дистанцию, размещая свое тело в вашем общем пространстве.

Еще неосознанный или скрытый интерес может проявляться в виде копирования вашей позы – так как будто бы происходит соединение и сближение. Да и во время разговора человек как будто всем телом тянется именно в вашу сторону – наклоняется корпусом, поворачивает голову, протягивает руку.

Насколько человек готов вас слушать? Если вы действительно свели его с ума, то что бы вы ни говорили, в его лице всегда будет заинтересованный слушатель и на поддержку ваших идей и мыслей вы смело можете рассчитывать! Ваши соцсеты тоже могут быть задействованы: вы получаете много лайков и комментариев к своим постам и фотографиям, а ваши увлечения человек старается разделить.

Ваши вещи – это посредники между вами и другим человеком и к ним тоже повышается интерес. Можно брать гаджеты и внимательно рассматривать их, теребить вещи на рабочем столе, пытаться взять еду из вашей тарелки, дотрагиваться до одежды, класть руку на спинку стула, который вы занимаете.

Диана Сабитова

Психология

Читайте также

Марс в Тельце: спутник кризиса начала 2021 года

Работайте в одиночку — финансовый гороскоп на 10 января

Рушим воздушные замки — любовный гороскоп на 10 января