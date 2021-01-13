Цветы, которые забирают женское счастье

С давних времен считается, что живые растения способны влиять на энергетику жилища и человека как положительно, так и отрицательно.

Эзотерики выделяют несколько цветов, которые точно не стоит держать в доме, если вы хотите быть счастливы в любви.

Фиалка (сенполия). Считается, что она способствует развитию различных заболеваний репродуктивной системы, а также является причиной женского одиночества. Женщина, разводящая фиалки, рискует прожить всю жизнь одна.

Хойя. Этот вьющийся плющ обладает не только ядовитыми листьями, но и славой «мужегона». Считается, что это красивое растение способно не просто отпугивать мужчин от его обладательницы, но и появившись в доме замужней женщины, сделать ее вдовой.

Плющ с крупными треугольными листьями несет опасность для брака. Считается, что чем пышнее растение, тем скорее распадутся отношения. Для незамужних женщин плющ опасен тем, что не терпит конкуренции с лицами мужского пола и «отваживает» их от хозяйки.

Циссус (комнатный виноград) издавна считается растением, притягивающим в дом различные несчастья. Одним из наиболее частых бывает уход мужчины из семьи.

Монстера весьма популярна, несмотря на то, что считается «растением-вампиром» и способна вызывать головную боль. Если она стоит в спальне, разлад в интимных отношениях обеспечен.

Китайская роза считается энергетическим вампиром, вытягивающим из дома любовь и счастье. Особенно опасна для незамужних женщин: она не дает развиваться любовным отношениям.

Кактус в доме «опасен» только для одиноких представительниц прекрасного пола. Считается, что его энергетика слишком «колючая» для мужчин, появляющихся на его территории.

Папоротник не только выделяет много углекислого газа в атмосферу и провоцирует головные боли. По мнению эзотериков, он отваживает всех поклонников от своей хозяйки.

Фикус снискал себе славу «вдовьего» цветка после второй мировой войны. До нее он считался растением, привлекающим в дом достаток, и пользовался большой популярностью. После войны оказалось, что в семьях, где фикусов не было, большинство мужчин выжило и вернулось с фронта. С тех пор фикусов советуют избегать женщинам, боящимся «потерять» или не найти мужчину.

Не выбрасывайте растения сразу после прочтения статьи. Эзотерики говорят, что в отношении цветов важно прислушаться к собственным ощущениям и на основании этого уже принимать решение.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог