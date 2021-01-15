Вы влюбитесь не в человека, а в образ — любовный гороскоп на 16 января

Сегодня звезды намекают, что ноги вашей любви растут не из чувств к самому человеку.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам не выставлять чувства напоказ и раскрывать их только любимому человеку. Свидание в этот день требует интимной атмосферы. Самое время поставить на паузу все дела, чтобы отправиться вдвоем за город или в уединенное место. Комфорт партнера будет важнее собственных вкусов.

Телец

Тельцам не стоит упускать шанс на романтический уик-энд. В зависимости от настроя и возможностей, можно уехать на все выходные на природу, остаться вдвоем с пассией в уютной домашней обстановке или отправиться в путешествие - важно лишь, чтобы атмосфера была знакомой и не действовала вам на нервы.

Близнецы

Сегодня Близнецы отзывчивы на эмоциональные триггеры и готовы предпочесть высокоинтеллектуальным разговорам тесный душевный контакт (особенно, в соответствующей благоприятной обстановке). Если партнер окажется на той же волне и разделит их тягу, свидание двух близких душ будет на редкость приятным.

Рак ‌‌

Сегодня Раки чутко улавливают настроения своей половинки, чем и завоевывают ее благодарность. «Снежные королевы» и «солдаты, не знающие слов любви», рядом с ними будут оттаивать и расслабляться. Даже на расстоянии многие Раки безошибочно почувствуют, какие эмоции и желания владеют их партнерами.

Лев ‌‌

Сегодня Львы ценят заботу о себе и тают от деликатных жестов внимания. Они не скажут партнеру про свои слабости, но будут признательны, если он сам как-то их угадает. День склоняет к телесной и душевной близости, но молчаливой, постарайтесь обойтись без душеспасительных бесед и любовных посланий.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут выбросить из головы повседневные заботы и целиком отдаться чувствам. Многие Девы охотно пойдут на поводу у тайных желаний своего любимого человека, поддадутся его настроению или будут потворствовать его вкусам. Это прекрасный день для свидания в духе «и пусть весь мир подождет».

Весы ‌‌

Влюбленным Весам сегодня придется доверять своей интуиции, так как другие каналы информации могут быть закрыты. Не стоит выбирать рискованные и утомительные форматы свиданий. Не самый подходящий момент для знакомства, любовного приключения. Не стоит говорить о чем-либо прямо, лучше держать интригу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко пускают в ход свое искусство обольщения, а благодаря тонкой чувствительности получают удовольствие от близости сами и способны обеспечить его партнеру. Их слабой стороной будет общение. Звезды советуют им выбирать тактику загадочного молчания, избегая лишних объяснений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы побеждают сердца не красноречием или активностью, а более тонким оружием, которое пустят в ход лишь в домашней или другой приватной обстановке. Это может быть утонченный музыкальный вкус, скрытая от посторонних глаз чувствительность или талант к изысканному кулинарному творчеству.

Козерог

Сегодня один из тех редких дней, когда Козероги разрешают себе наслаждаться жизнью, не способны устоять против духовных и физических удовольствий в компании симпатичного им человека. Получая радость сами, они становятся привлекательнее для других. Не теряйте времени, если хотите кого-то очаровать.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям выбирать в личной жизни интимность и приватность, не позволяя себе отступить от этого принципа даже в мелочах. Не время афишировать свои чувства, делать подарки напоказ. Идеальный вариант - уединение вместе с пассией в надежном месте, где вас никто не потревожит.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы ищут любви и нуждаются в ней, но также способны сами стать ее источником, умеют нравиться и готовы на обратную эмоциональную связь. Некоторые Рыбы будут влюблены не в человека рядом, а в само состояние любви или в приятные воспоминания, но их партнер об этом ни за что не догадается.