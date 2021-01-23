Астрологи рассказали, кому в феврале повезет больше всех

Февраль 2021 года, и особенно его вторую половину, астрологи называют благоприятным месяцем.

Однако в большей степени повезет представителю одного знака зодиака.

Специалисты по звездам рассказали, что в окружении Овнов могут появиться люди с полезной информацией, готовые оказывать не только интеллектуальную, но и эмоциональную и финансовую поддержку.

Тельцов призвали быть готовым к тому, что в феврале 2021 им придется с чем-то расстаться, отпустить. Это необходимый момент в реализации задуманного.

Близнецам в феврале 2021 советуют быть внимательнее к мелочам. Важно помнить о том, что решения, принятые в этом месяце, могут иметь долгоиграющие последствия.

Ракам в феврале рекомендуют сделать шаг назад и осмотреться. Они, говорят астрологи, смогут заметить более выгодные предложения или более короткий путь к достижению желаемого.

Льву в феврале стоит научиться вести переговоры, уступать и искать компромисс. А вот идти напролом, по головам, совершенно не стоит, предупреждают специалисты.

Дева в этот период будет чувствовать себя как белка в колесе. Чтобы изменить ситуацию, советуют остановиться и продумать план для дальнейших действий.

Весам в феврале необходимо быть внимательнее в общении в коллективе, с друзьями и близкими. Астрологи предупреждают, что возможны манипуляции и провокации.

Скорпионам же будет сложно мириться с любыми формами ограничений и контроля – это может вызывать протест и создавать сложности в отношениях с партнерами.

Стрельцу в феврале придется засучить рукава и решать накопившиеся вопросы. Возможны неприятности в отношениях, говорят специалисты.

Для Козерога этот период будет непростым месяцем. Облегчить жизнь представителей этого знака поможет четкий, продуманный до мелочей план действий.

А вот Водолеи в феврале 2021 будут на высоте, говорят астрологи. Это их законный месяц, когда будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Эксперты советуют Водолеям провести февраль по максимуму. Это весьма динамичный период, когда они будут ощущать приток свежих сил, оптимизма, улучшение состояние здоровья. По словам специалистов, Водолеи – настоящие счастливчики февраля 2021-го.

При этом для Рыб февраль 2021 года станет одним из самых дисгармоничных периодов для здоровья и жизнедеятельности. Особенно негативно на их судьбу, по словам астрологов, могут повлиять ситуации и события первой декады месяца.