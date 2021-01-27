Какие проблемы принесет человечеству февральский парад планет

Астролог Пунит Нахата предупредил россиян о предстоящем параде планет в знаке Козерог.

Парад планет наступит в период с 9 по 11 февраля. В знаке Козерог соединятся сразу шесть планет: Солнце, Луна, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Доминирующая роль будет у Сатурна, который чувствует себя в Козероге как дома.

«Сатурн — планета-учитель, вершитель кармы, инициатор серьезных уроков и испытаний», — рассказывает астролог.

Практически все асценденты, то есть восходящие знаки зодиака в ведической астрологии, кроме Овна и Скорпиона, могут почувствовать силу данного периода.

При этом предстоящий парад планет может ввести людей в уныние, состояние неопределенности и подавленности. Не исключены резкие изменения на работе. Также у представителей знаков зодиака могут всплыть проблемы из детства. Такой эффект достигается за счет взаимодействия Сатурна и Солнца.

Однако все эмоции и трудности откроют дорогу к более осознанному мышлению, качественной и гармоничной жизни.

«Мощная энергия парада планет в Козероге может быть направлена на поиск связи со своим внутренним Я, налаживание отношений внутри семьи», — рассказывает Нахата.