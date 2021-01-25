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Кому стоит позаботиться о здоровье на этой неделе

Профиль4 часа назад
Фото: depositphotos

Влияние звезд на судьбу человека заинтересовало мудрецов из Индии много веков назад.

Современные индийские астрологи умеют составлять гороскопы, оценивающие разные аспекты жизни людей.

Особое внимание индийские астрологи уделяют духовному и физическому здоровью. Трем знакам зодиака советуют уделить особое внимание здоровью на этой неделе.

Рыбы

Рыбам рекомендуют избегать стресса, который может вызвать физиологические проблемы. Астрологи предлагают рожденным под этим знаком на следующей неделе упорядочить свою работу, заняться йогой и медитацией, а также есть больше овощей и меньше мяса.

Козерог

Вычисления индийских астрологов показывают, что Козероги могут начать на следующей неделе набирать лишний вес. Им советуют заняться спортом и больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе. Проблемы со здоровьем может вызвать острая пища.

Стрелец

Стрельцам на предстоящей неделе стоит опасаться инфекционных заболеваний. Астрологи советуют им проявлять умеренность в физических упражнениях – существует риск получить травму и вместо пользы для здоровья нанести себе вред.

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