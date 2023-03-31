Что нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь богатство

Энергия Луны часто помогает людям в исполнении желаний и улучшении финансовых возможностей.

В полнолуние у людей случается сильный энергетический всплеск, который многие неоправданно растрачивают. Если пустить его в правильное русло, то вы от этого только выиграете. Существует несколько ритуалов, которые помогут привлечь деньги. В апреле полнолуние наступит в ночь с 6 на 7 число.

Кошелек на подоконнике

Во время полнолуния положите свой кошелек на подоконник. Он должен быть наполнен деньгами и монетами так, чтобы его было тяжело закрыть. Будет идеально, если лунный свет попадет на него и продержится там некоторое время. Если нет – магия луны все равно подействует. Он должен пролежать там всю ночь, а потом его можно забрать. Однако деньги из кошелька нельзя тратить первые сутки. Поэтому заранее отложите себе небольшую сумму на следующий день.

Монеты в воде

Еще один ритуал предполагает наличие серебряных монет. Вам нужно взять семь штук и положить их в стакан, наполовину наполненный водой. Ровно в полночь в полнолуние поднесите его к окну и постойте, представляя свою мечту, на которую вам нужны деньги. После этого воду стоит вылить в унитаз, а монеты положить на видное место, чтобы они лежали там до исполнения вашей финансовой мечты.

Магнит и деньги

В полнолуние возьмите одежду, которую вы носите чаще всего. Это может быть пальто, куртка – что угодно. В один карман положите три монеты, а в другой – обычный магнит. В коридоре, где висит одежда, зажгите свечу и дайте ей догореть. На следующий день монеты стоит оставить дома, а магнит необходимо носить с собой. Полнолуние и монеты зарядят его на привлечение денег в ваш кошелек.

Пятак под деревом

В полнолуние необходимо отправиться в парк или сквер, где не будет много людей и найти там молодое дерево. В идеале можно поехать в лес, но это опасно, поэтому лучше проводить ритуал в городской среде и взять кого-нибудь с собой. Можно это сделать у себя во дворе, если у вас неподалеку от дома растет что-то подобное. Яму нужно вырыть под самыми корнями, а потом положить в нее пятак. После ритуала отправляйтесь домой, до пробуждения нельзя пить, есть и с кем-либо разговаривать.

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