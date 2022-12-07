Шокирующее Полнолуние 8 декабря: к чему стоит готовиться

Это полнолуние принесет нам много неприятностей.

Ближайшая фаза Полнолуния в 17 градусе знака Близнецов в четверг, 8 декабря, (07:08) будет окрашена цветом Марса – воинственная планета окажется в точнейшем соединении с Луной и соответственно в оппозиции к Солнцу.

Совершенно очевидно, что Марс в этой позиции, имеющий статус в первую очередь вредоносной планеты, в том или ином виде создаст условия для событий конфликтного, резкого, пожароопасного характера. В это же время кратно повышается и решимость действовать и реагировать на действия оппонентов, решать вопросы силовым/волевым путём.

Ближайший двухнедельный период (до следующего новолуния 23 декабря) обещает более накалённую атмосферу в контактах, быту и на транспорте, рост травматизма и аварийности на дорогах и на производстве, повышается вероятность семейных и соседских споров и ссор. Причём источники конфликтов могут во многом исходить из событий прошлого.

Такая прогностика будет особенно проявлена в дни прохождения Луны по определённым градусам и локальным участкам зодиака. Таких основных периодов будет три – в первую очередь в самой ауре полнолуния с 7 по 9 декабря (особенно с раннего утра и до полудня 8 числа), затем 14-15 (особенно вся середина дня 15 числа), и 21-22 декабря (более уязвима вся ночь и утро на 22 число).

Именно в отмеченные особо периоды и часы стоит контролировать риски – транзитная Луна в это время будет повторно конфликтовать с Марсом. Особенным образом это может касаться тех, кто появился на свет вокруг той же даты полнолуния (7-9 декабря) и зеркальной даты (16-17 градус) в знаке напротив Близнецы.

К сказанному можно добавить, что влияние Марса может иметь и конструктивную сторону и пробивную силу, если она сбалансирована и просчитана, исключает явные риски, в том числе для окружающих. Дни позитивного влияния Марса – 12, вечер 17 декабря.

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