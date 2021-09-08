Три имени мальчиков, из которых вырастают тираны

Психологи считают, что имя человека может отразиться на его характере.
Есть три мужских имени, обладатели которых могут вырасти злыми мужчинами.
Мальчики с именем Станислав могут вырасти агрессивными и вспыльчивыми. Буйный нрав такого ребенка проявится уже в подростковом возрасте. Мальчики с именем Стас постоянно будут участвовать в драках и провокациях. Кроме того, они могут попасть в дурные компании. Хотя желание решать все с помощью кулаков может быть их защитным механизмом.
В переводе с латинского языка Игнат значит «огненный». В детстве мальчики с таким именем могут закатывать истерики, впадать в крайности или, наоборот, замкнуться или затаить злобу. Во взрослом возрасте Игнат может ярко проявлять лидерские качества, но уживаться с такими людьми бывает очень непросто.
Имя Петр появилось от древнегреческого «Петрос» и означает «камень». Мужчин с таким именем нельзя назвать гибкими — они не будут идти на компромиссы. Они предпочитают все делать по-своему. В юношестве они будут отстаивать свои лидерские позиции, а во взрослом возрасте — могут совершать необдуманные поступки.