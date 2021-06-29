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Как вычислить свой личный пин-код

29 июня 2021НумерологияМирослава Кан

Согласно нумерологичекой науке о человеке, все мы имеем свой личный пин-код.

Как вычислить свой личный пин-код
Фото: depositphotos

Он дается нам при рождении, и в этой статье мы разберемся, как его рассчитать и что он означает.

Пин-код состоит из трех цифр, и первая – это цифра вашего рождения. Если это однозначное число, то его и берем, если двузначное – просто складываем цифры, пока не получаем однозначное число. Например, у рожденного 17 числа первая цифра кода – 8.
Второе число получаем путем сложения цифр числа рождения и месяца, например, человек родился 17 февраля, расчет такой: 1+7+2=10=1+0=1
И третье число – это сумма цифр дня, месяца и года рождения, например для рожденного 17 февраля 1988 года расчет такой: 1+7+2+1+9+8+8=9

Складываем все три числа и получаем личный пин-код: 819

Первая цифра в пин-коде рождения указывает на наше детство, вторая – на юность, и третья – на зрелость. Значения цифр можно посмотреть на любом нумерологическом ресурсе.

Считается, что наилучший вариант – когда первая и третья цифра одинаковые, а вторая – больше, чем первая и третья, например 787, 232, 464. Такой вариант называется «шапка Мономаха» и обещает своему обладателю море энергии и всевозможные подарки судьбы на протяжении всей жизни.

Плохи дела, если первая и третья цифры одинаковые, а средняя меньше, то этот код говорит о сложной судьбе его носителя, но и намекает на высокие способности в сфере эзотерических знаний.

Плохим знаком расценивается ситуация, когда две одинаковые цифры оказались рядом, например 667, 335, 244.

Самыми сложными энергетически являются варианты, в которых все три цифры одинаковые: 444, 666, 222. С одной стороны, это говорит о высокой энергии, упрямстве, целеустремленности, а с другой – о зацикленности на собственных мыслях, эмоциях и идеях, о негибкости мышления и сложном характере.

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