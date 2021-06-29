Как вычислить свой личный пин-код

Согласно нумерологичекой науке о человеке, все мы имеем свой личный пин-код.
Он дается нам при рождении, и в этой статье мы разберемся, как его рассчитать и что он означает.
Складываем все три числа и получаем личный пин-код: 819
Первая цифра в пин-коде рождения указывает на наше детство, вторая – на юность, и третья – на зрелость. Значения цифр можно посмотреть на любом нумерологическом ресурсе.
Считается, что наилучший вариант – когда первая и третья цифра одинаковые, а вторая – больше, чем первая и третья, например 787, 232, 464. Такой вариант называется «шапка Мономаха» и обещает своему обладателю море энергии и всевозможные подарки судьбы на протяжении всей жизни.
Плохи дела, если первая и третья цифры одинаковые, а средняя меньше, то этот код говорит о сложной судьбе его носителя, но и намекает на высокие способности в сфере эзотерических знаний.
Плохим знаком расценивается ситуация, когда две одинаковые цифры оказались рядом, например 667, 335, 244.
Самыми сложными энергетически являются варианты, в которых все три цифры одинаковые: 444, 666, 222. С одной стороны, это говорит о высокой энергии, упрямстве, целеустремленности, а с другой – о зацикленности на собственных мыслях, эмоциях и идеях, о негибкости мышления и сложном характере.
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