Как определить характер мужчины по дате рождения

Как с помощью нумерологии узнать все о своем мужчине?
Нумерология – учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.
Рассчитав число жизненного пути, можно определить характер мужчины. Для этого сложи все цифры даты его рождения. Например, он родился 24.02.1995. 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32. Продолжаем складывать: 3 + 2 = 5. Число его жизненного пути – 5.
Рассказываем о значении всех чисел.
работать для достижения результата. Но иногда с такими мужчинами бывает непросто, потому что они ставят свои цели выше всех остальных.
Мужчины под цифрой 3 всегда нацелены на успех. А главное для них –собственное благополучие. Тройки редко думают о других.
У мужчин под цифрой 8 непростой характер. Из-за этого с ними зачастую сложно строить отношения. Зато восьмерки достигают больших успехов в карьере.