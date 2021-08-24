Как определить характер мужчины по дате рождения

Как с помощью нумерологии узнать все о своем мужчине?

Нумерология – учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.

Рассчитав число жизненного пути, можно определить характер мужчины. Для этого сложи все цифры даты его рождения. Например, он родился 24.02.1995. 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32. Продолжаем складывать: 3 + 2 = 5. Число его жизненного пути – 5.

Рассказываем о значении всех чисел.

Единица говорит о том, что человек – лидер. Он готов усердно

работать для достижения результата. Но иногда с такими мужчинами бывает непросто, потому что они ставят свои цели выше всех остальных.

Двойки не любят шумные компании и предпочитают проводить время наедине с собой. Такие мужчины редко открываются людям и постоянно находятся в поиске себя.

Мужчины под цифрой 3 всегда нацелены на успех. А главное для них –собственное благополучие. Тройки редко думают о других.

Четверки умеют быстро принимать решения. Они точно знают, как поступить в той или иной ситуации. Но мужчины под этой цифрой часто зависят от мнения окружающих.

Число 5 говорит о том, что такие мужчины умеют любить, дарить тепло и позитивные эмоции окружающим. Они всегда готовы выслушать и поддержать. Но очень часто пятерки забывают о себе.Шестерки очень ранимые люди. А из-за страха одиночества они заводят много знакомых и друзей.

Число 7 – символ успеха и победы. Такие мужчины любят зарабатывать деньги, но еще больше любят их тратить на себя и близких.

У мужчин под цифрой 8 непростой характер. Из-за этого с ними зачастую сложно строить отношения. Зато восьмерки достигают больших успехов в карьере.