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Круто повезет: счастливые числа Раков

29 марта 2023НумерологияДиана Сабитова

Каждый знак зодиака при рождении получает небольшой подарок от судьбы – счастливые числа, которые могут ему помогать в дальнейшей жизни.

Круто повезет: счастливые числа Раков
Фото: thevoicemag.ru
Раку выпало число 7, что само по себе означает удачу и победу. Семерка дарит своему обладателю стойкость и умение анализировать, вычислять врагов и друзей, работать на собой, и, преодолевая все преграды, достигать своих целей. Это число благоволит тем, кто готов идти вперед, не взирая ни на какие преграды, готов работать над собой и предан своему делу.

Но 7 состоит из суммы 3 и 4, а также из суммы 2+5 и 1+6, 7+0. И это значит, что если эти числа оказываются рядом, то они считаются такими же счастливыми, как сама семерка.

Итак: 34 и 43, 25 и 52, 16 и 61, 70 тоже принесут удачу Раку.

Но и это еще не все, ведь существуют еще и трехзначные цифры!

Поэтому 124, 133, 142, 151, 160, 214, 241, 313, 331, 412, 421, 511 – тоже будут иметь значение в судьбе Раков.

Получается, счастливых цифр довольно много. Остается только правильно ими распорядиться. А вернее – не прозевать, когда это число где-то мелькнуло: на номере машины, дома или квартиры, телефоне или даже в лотерейном билете. Возможно, это знак, что нужно быть именно здесь, не пропускать это место.

Еще можно опираться на цифры, когда мы выбираем: места в кино или театре, при выборе рейса самолета или места в поезде. Возможно, их выбор предопределит целую историю – кто знает, кто окажется случайным попутчиком или соседом?

Планируя важные даты, числу 7 тоже можно уделить дополнительное внимание – назначить их 7 числа. Еще вариант – назначать важные для себя встречи в 7 вечера или 7 утра, причем последнее будет предпочтительнее.

Можно использовать изображение этого числа на заставке гаджетов, носить в виде украшения или аппликации на одежде. Даже написанная на обычной бумаге и положенная в карман цифра будет иметь определенное влияние – так мы создаем себе талисман на удачу.

Не стоит забывать и про 7 месяц – июль. Он должен быть максимально благоприятным для представителей этого знака, ну и конечно же, седьмой день недели – воскресенье.

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