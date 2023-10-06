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Нумеролог рассказала, какие дни в октябре будут удачными для бизнеса и семьи

6 октября 2023НумерологияМосква24

Определенные дни в октябре будут особенно удачными для бизнеса и семейных дел.

Нумеролог рассказала, какие дни в октябре будут удачными для бизнеса и семьи
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Об этом рассказала нумеролог Лидия Кутейникова. По ее словам, октябрь с точки зрения нумерологии – месяц, который больше заточен на успех в денежной сфере. В особенности это касается 2023 года. Однако важно держать баланс между работой и личной жизнью, для которой тоже найдется благоприятное время, подчеркнула нумеролог.

Вместе с тем 7, 12, 16, 21, 25 и 30 октября стоит посвятить семье, друзьям и всем, с кем нравится проводить время. Однако в эти дни благоприятно направлять свое внимание не только на общение с окружающими, но и на себя, сказала Кутейникова.

"Можно заняться любимым хобби либо попробовать что-то новое. Именно в эти даты с вероятностью 99% удастся найти дело по душе", – пояснила эксперт.

Важным днем станет 14 октября, когда произойдет новолуние. Все, что было до этого момента, "обнулится" и освободит место для новых свершений. До этой даты в благоприятные числа для бизнеса и отношений Кутейникова рекомендовала закончить все дела, сдать отчеты и завершить отношения, которые себя изжили.

После 14 октября можно заводить новые знакомства. Также приступать к реализации давно задуманных планов и проектов. После новолуния это принесет больший успех, чем до него, заключила нумеролог.

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