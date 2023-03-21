Предсказания Нила Мироточивого о последних годах человечества

Пророчеств о будущем человечества существует огромное количество.

Среди них большой интерес вызывают предсказания Нила Мироточивого, причисленного православной церковью к лику святых.

Нил, по происхождению грек, родился в середине 17 века в очень религиозной семье. Его родители рано умерли и воспитанием мальчика занялся дядя, священнослужитель Макарий. С раннего детства Нил проявлял большой интерес к аскетизму и был усерден в своих молитвах. Как только он стал совершеннолетним, то сразу постригся в монахи. Макарий, понимая, что в племяннике есть что-то особенное, взял его с собой на святую гору Афон. Они не присоединились к монастырской братии, а ушли в отдаленное место, где не было людей, жилья и даже воды. Юноша с дядей выдолбили в скале небольшой храм, где неустанно молились, и крохотные кельи, в которых жили. Через несколько лет Макарий умер, а Нил переселился выше в горы, где обустроил новую церковь, названную Сретение Господне. Он вел крайне аскетичный образ жизни и неустанно молился за все человечество. Нил завещал похоронить себя в пещере, где вел отшельническую жизнь. Монахи выполнили его волю, и через некоторое время после похорон обнаружили, что мощи Нила замироточили: миро стекало по скале вниз из пещеры. В церковных летописях того времени описано множество чудесных исцелений, связанных с этим местом. Нил получил имя Мироточивый и был причислен к лику святых. Но на этом волшебство не закончилось. Через 200 лет в 19 веке Нил стал являться иноку Феофану, жившему в монастыре Афона. Это продолжалось около 6 лет. Феофан тщательно записывал все пророчества Нила о будущем человечества. Они были признаны церковью, опубликованы и так дошли до наших дней.

В отличие от многих предсказателей, тексты Нила не требовали особого толкования. Он говорил о том, что скоро настанут «последние времена» для человечества: Господь пошлет людям болезни, катаклизмы и войны за то, что они забудут о духовном в угоду материальному благополучию. Все меньше людей будет верить в Господа, их будут интересовать только деньги. Нил говорил о том, что изменится облик людей, практически не станет различий между мужчинами и женщинами, исчезнут семьи. Люди переключатся на плотские удовольствия, забыв о молитве. Перед приходом Антихриста, как говорил старец, будет знак: в монастыре на горе Афон исчезнет лик с Иверской иконы Божьей матери.

Верить ли подобным пророчествам – дело каждого, но, похоже, некоторые из них начинают сбываться.