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Земля будет трястись: что предсказал миру якутский шаман

23 августа 2023ПредсказанияМарианна Басс

Почему многие страны уйдут под воду и кто желает зла нашей планете?

Земля будет трястись: что предсказал миру якутский шаман
Фото: Image By vecstock by Freepik

Шаман Дедушка Савей жил в Якутии. Он отличался от других подобных колдунов – путешествовал по миру, пока другие шаманы не покидали родные земли, чтобы не терять связь с духами.

Благодаря своим путешествиям он стал сильнейшим шаманом 12 неба и делал различные предсказания о том, что нас ждет в будущем.

Савей скончался в 2013 году, но еще до своей смерти успел сделать несколько предсказаний о том, что произойдет в мире и, в частности, в России.

В 2010 году он вместе с другими колдунами приехал в Гренландию, чтобы совершить обряд против таяния ледников. Его выбрали как сильнейшего представителя магии, поэтому он был главным в совершении обряда. Савей поговорил с духами предков и узнал, насколько можно отсрочить таяние ледников. По словам шамана, у человечества есть еще 500 лет до того, как начнется катастрофа.

У себя на родине, в Якутии, шаман продолжал общаться с духами праотцов. Они передавали ему информацию, которую он потом являл миру. Так, при очередном трансе, ему рассказали, что в недалеком будущем будет с различными континентами. По его словам, некоторые страны могут уйти под воду в течение следующих 30 лет.

"Через 40 лет сотрясет всю Европу, земля будет трястись. Будет много жертв. А Америку накроет водой в 2050 году. Так будет", - говорил шаман.

Помимо прочего, Савей узнал, что нашу планету уже изучают внеземные цивилизации. Он говорил, что по ночам их могут видеть и люди, но не все – лишь те, кому это дано. Среди них есть доброжелатели, а есть и те, кто желает людям зла. Были и те, кто хотел уничтожить самую большую страну на планете – Россию.

"Враги хотели уничтожить Россию, но передумали. Теперь она спасется", - этими словами шаман предрек России светлое будущее. На нее не будут нападать враги и она не будет затронута природными катаклизмами.

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