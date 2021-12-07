Россия возродится: что предсказали древние славяне

Через какие проблемы пройдет наша страна, прежде чем начнет процветать?

Издавна праведники были не только подвижниками и помощниками в познании Бога, но и прорицателями. Они обладали этим даром и предупреждали о грядущих событиях разного масштаба. Большинство пророчеств дошли до нас уже со стороны христианской Руси, однако есть и те, которые были написаны еще древнеславянскими рунами. Так какую же судьбу нам предсказали древние славяне?

В 1812 году поэт, государственный деятель и тайный советник Гавриил Державин опубликовал рунический текст, который ранее был обнаружен в букинистической коллекции князя Александра Сулакадзева. И в сохранившемся отрывке лингвисты прочли пророчество:

"Русь стократ разбита с севера до юга.

Троекратно Русь падшая восстанет".

Духовник царской семьи, свидетель государственного переворота епископ Феофан Полтавский также писал в своих заметках о том, что рано ли поздно настанет день, когда Россия вновь станет великой страной, возродится и воскреснет из мертвых на удивление всему миру.

Еще одно предсказание о возрождении России когда-то сделал архимандрит Русской православной церкви Серафим Тяпочкин. По его словам, это начнется с земель, некогда ей принадлежавших. Русские люди, живущие в бывших советских республиках, будут переезжать в Россию и восстанавливать заброшенные деревни.

Итальянская ясновидящая Мавис также уверена, что Россию ждет возрождение и процветание. Вот, что она говорит на этот счет:

"В России не будет пустовать даже самая отдаленная территория. Везде будут люди, которые будут стремиться сделать свои земли богатыми, а свою жизнь процветающей. Очень скоро Россия станет самой развитой в экономическом плане страной. Она ещё заткнет за пояс все те страны, которые считают ее варварской и нищей".