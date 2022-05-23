Страшные предсказания Распутина на 2025 год

Какие страшные проблемы ждут все человечество?

От начала 21 века многие прорицатели ожидали катастроф: и конца света, и глобального потепления, и природных катаклизмов. Григорий Распутин – загадочный старец, в начале прошлого века, сумевший расположить к себе даже царскую семью, тоже не оставался в стороне.

Природный катаклизм

Вот что он говорил о будущем: «Часть земли будет дымиться, и треть семян сгорит Но третья часть даст такие обильные урожаи, каких ещё не видели на земле» – очень похоже на то, что на планете будет или засуха, или какой-то природный катаклизм, который может быть последствием падения или приближения к Земле какого-то небесного тела.

«Великом Змий»

Старец говорит о «Великом Змий», который «прольет много крови». Великий Змий – так называют нейтронную звезду Тифон в ряде источников. Именно она должна приблизится к нашей планете в декабре 2025 и принести вместе с собой природные катаклизмы и разрушения. Возможно, что ее излучение окажется смертельным для живых существ, ее приближение вызовет приливные волны и часть суши будет затоплена, а газопылевое облако, которое ее окутывает, погрузит нашу планету в полную темноту на трое суток.

И вот что сказал Распутин: «На три дня солнце исчезнет с небес и на тридцать дней туман из дыма и боли покроет землю серой пеленой» – звучит как описание последствий столкновения Земли с небесным телом. Подобного рода катастрофы могут сопровождаться смещением небесной оси, и, как следствие, сильными климатическими изменениями. И про это мы тоже находим упоминание у Григория Распутина: «И в эти времена даже времена года изменятся, и роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег».

Суждено ли этому пророчеству сбыться? Пройдет ли Тифон стороной или заденет нашу планету, но не столь сильно? Мнения ученых по этому вопросу пока звучат оптимистично, поэтому мы можем надеяться, что даже если этот катаклизм случиться, человечество сможет к нему подготовиться и минимизировать потери.