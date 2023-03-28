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Кардинальные перемены: что ждет весь мир в 2024 году

28 марта 2023ПредсказанияМарианна Басс

Астролог Мария Кузьменко уверена, что в 2024 году весь мир ожидает настоящее чудо.

Кардинальные перемены: что ждет весь мир в 2024 году
Фото: astroigoro.ru

На все человечество будут оказывать влияние сильные и благоприятные энергии, которые и принесут нам множество даров от Вселенной.

По словам астролога, 18 мая 2024 года в знаке Тельца соберутся целых шесть планет – Солнце, Венера, Меркурий, Юпитер, Уран и Белая Луна (Селена). Такое явление эксперты называют стеллиум.

Все это ведет к тому, что весь мир ожидают кардинальные изменения и обновления. Человечество, наконец, поймет, что материальные блага не так важны, как духовные. Изменения коснутся и финансовых, экономических и политических систем.

Финансовый кризис закончится, благосостояние человечества заметно улучшится. Многие отринут ложные ценности и вернутся к истокам – традиционным ценностям своих предков.

Планеты, которые соберутся в Тельце, также указывают на появление нового сильного лидера на мировой арене. И его миссия будет заключаться в том, чтобы создать коалицию стран для достижения процветания, взаимовыгодного сотрудничества и улучшения благосостояния простого народа.

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