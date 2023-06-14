Что гениальный ученый Сидик Афган предсказал 2025 году

На недавней лекции в Москве знаменитый математик, прогнозист и гениальный ученый Сиди Афган с помощью математических расчетов предсказал, какое ближайшее будущее ждет все человечество.

Ученый заявил, что сейчас началась уже новая эпоха, которая ведет к изменению всего общества, вскоре люди будут жить в гармонии и мире.

Говоря о недавних событиях, Афган убежден, что болезнь, которая поразила в 2020 году, была создана искусственным путем. Кроме этого, по его мнению, неприродное происхождения имеют и многие климатические катаклизмы.

Сидик Афган также говорил, что судьба человека определяется Вселенной, а Бог в течение жизни посылает каждому знаки, предупреждая о важных событиях.

Самой бедной страной Сидик Афган назвал США, поскольку, по его словам, там все живут в долг. Самая сильная страна, отметил ученый, – Афганистан. А вот, что математик сказал о России:

«Ваша страна продает нефть и газ, но через пять лет ничего этого не будет».

Однако Афган не объяснил, что он имел в виду. Неизвестно, говорил ли он о том, что закончатся ресурсы, или о том, что продажа прекратится.

Самой же справедливой страной, по мнению ученого, был Советский Союз.

Сидик Афган уверен, что совсем скоро наступит мирная и спокойная жизнь, и это время будет уже в 2025 году.

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