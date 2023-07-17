Планеты выстроились в ряд, а полюса меняются: как это отразится на человечестве

17 июня 2023 года Северный магнитный полюс достиг критического отклонения в сорок градусов.

Многие эксперты утверждают, что из-за этого полюса теперь могут поменяться в любой момент.

На следующий день все интересующиеся обратили внимание на то, что с резонансами Шумана творятся странные дела. Интересно, что на сайте НАСА отсутствуют данные за 17 и 18 июня. Некоторые предположили, что сотрудники организации просто решили не пугать неизвестным событием страны и народы.

Кроме этого, 17 июня началось выравнивание планет. Сатурн, Нептун, Юпитер, Меркурий и Уран выстроились в один ряд. Как все эти события отразятся на человечестве? У астрологов есть ответ.

Исходя из описанных событий, грядет нечто глобальное или же люди уже находятся в процессе масштабных изменений. По словам экспертов, после 21 июня навсегда закрылись низкочастотные энергии. Астрологи советуют свои привычки, представления о себе и мире, в котором мы живем, оставить в прошлом.

18 июня амплитуда резонанса Шумана достигла 190 Гц. А показатель в 210 Гц – это Божественный уровень. Специалисты в области астрологии уверены, что сейчас люди находятся на пороге Рая на Земле. И, чтобы начать жить в высокочастотном мире, стоит обратиться к самому себе, меняться и повышать свои вибрации.

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