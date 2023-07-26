Мы вступили в новую эпоху: что это за время и чем грозит человечеству

В марте 2023 года человечество вступило в новую эпоху. Тонкий план уже изменился, и совсем скоро изменения затронут и материальный мир.

Астролог-прогнозист Светлана Драган рассказала, через какие испытания предстоит пройти людям.

В труде под названием «Пресвятая Тринософия» граф Сен-Жермен писал:

«Когда нога Большого Человека соприкоснется со знаком Водолей, сблизится максимально в день равноденствия, то наступит конец великого 400 000-летнего цикла».

Конец каждого цикла знаменуется полным хаосом, ломается строе и строится совершенно новое.

В марте 2023 года Плутон, который граф назвал ногой Большого Человека, зашел в знак Водолея. Интересно, что это произошло в момент равноденствия. Старая эра, которая длилась 400 000 лет подошла к концу, и человечество вступило в новую.

Стоит отметить, что изменения не будут мгновенными, поскольку в материальном мире все происходит с некоторым опозданием. По словам Светланы Драган, перезагрузка происходит на всех уровнях и в щадящем режиме.

Многие говорят, что человечество получит новые знания и технологии. Однако астролог уверена, что оно уже их получило, просто все это тщательно скрывается от масс. На многие технологии и программы уже затрачивается огромное количество средств. Но, главное, что нет разделения на страны, потому что все создается сообща.

Также Драган заявила, что совсем скоро все тайное станет явным, и уже ничего нельзя будет скрыть.

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