Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание

Индийский мальчик Абигья Ананд обрел мировую славу после того, как в возрасте 12 лет сделал предсказание о грядущей пандемии коронавируса.

Большинство своих знаний он получил благодаря древним рукописям по ведической астрологии, которые долгое время хранились в его семье.

На сегодняшний день мальчик продолжает предсказывать события мирового масштаба, удивляя окружающей их точностью.

По словам юного провидца, сейчас мир переживает серьезные трансформации. Дело в том, что на данный момент планеты находится в том положении, в котором последний раз они были во времена захватнических войн Чингисхана.

В 2020 году запустился 400-летний цикл. Ближайшие годы будет меняться мировоззрение людей, их отношение к политике, вере, также трансформации затронут экологию, границы и многое другое. Однако все изменения будут сопровождаться конфликтами, как локальными, так и более глобальными.

Как утверждает индийский мальчик-пророк Абигья Ананд, крупнейшие перемены произойдут в уже ближайшие 20 лет, а именно в период с 2020 по 2040 годы. Более того, по словам юного предсказателя, эти 20 лет окажутся решающими для наступившей 400-летей эпохи.