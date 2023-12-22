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Ясновидящая: «Россию невозможно победить»

22 декабря 2023ПредсказанияМарианна Басс

Уже многие предсказания ясновидящей, астролога, гипнотерапевта и потомственного целителя Байбы Стурите сбылись, причем с удивительной точностью.

Ясновидящая: «Россию невозможно победить»
Фото: Image by bearfotos on Freepik

В своем недавнем пророчестве она увидела, какое будущее ждет Россию.

Стурите уверена, что России, как и раньше, необходимо полагаться на свои силы. Однако при этом не стоит пренебрегать партнерством. По мнению астролога, сила России, экономическая и политическая, в том числе заключается и в союзах с такими странами, как Китай, Северная Корея и другими государствами, которые ранее относились к странам третьего мира. А отношения с Европой и США спустя некоторое время подойдут к концу.

Сила России и в родовой поддержке, молитвах людей и защите всех православных святых:

«У нашей страны очень мощная поддержка из тонкого плана, поэтому победить ее невозможно».

В 2024 году люди со всего мира столкнутся с рядом испытания, среди которых природных катаклизмы, экономический кризис, политическая нестабильность и многое другое. Однако Стурите заверяет, что Россию все проблемы следующего года затронут меньше всего.

Также ясновидящая предсказала, что границы России еще не раз будут расширяться, а конфликт с Западом подойдет к концу только в 2030 году. Спустя время страна станет духовным центром и местом силы, многие люди со всего мира будут приезжать в Россию за внутренним ростом.

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