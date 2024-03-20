Норвежская Ванга: нас ждут чудовищные знамения

В 1968 году в Норвегии известный евангелист и проповедник Эммануэль Толлефсен-Минос посетил 90-летнюю ясновидящую Гунхильду Смелухс, которую называют норвежской Вангой, и записал странное для того времени пророчество.

Женщина рассказывала о Страшном Суде, который ждет наш мир. В нем погибнут все неправедные. По словам ясновидящей, эти события неизбежны, и они будут происходить накануне второго возвращения Мессии к людям. Однако, в беседе с евангелистом, Смелхус отметила, что перед Страшным Судом человечество ждет четыре знамения.

Первое знамение представляет собой мир во всем мире. Это значит, что закончатся все разногласия между людьми, наступят тишина и благодать. Такое время будет длиться долгие годы. И когда человечество утратит готовность к новым столкновениям, начнется новый мировой конфликт.

Вторым знамением станет ослабление веры в Бога. Люди перестанут посещать храмы, а на смену духовному обогащению придет материальное. Священники также уйдут с праведного пути, поставив во главу своей жизни карьеру, богатство и успех.

После этого начнется третье знамение. По словам ясновидящей Гунхильды Смелхус, люди начнут морально разлагаться. Мир наполнится насилием и развратом, люди будут жить во грехе, служители церквей одобрят однополые браки, а власти их узаконят. Даже в детских мультфильмах убийства будут транслироваться как нечто обыденное.

Говоря о четвертом знамении, ясновидящая рассказала, что Европа потонет в толпах нищих людей с восточных регионов:

«Они дойдут и до Скандинавии. Их бесчисленное количество. Они не похожи на европейцев своим поведением. Они злобные и агрессивные. Жители Европы возненавидят этих беженцев, как евреев накануне Второй мировой».

В конце своего предсказания норвежская ясновидящая Гунхильда Смелхус добавила, что от побоища спасутся только те люди, которые раскаются в своих грехах и примут Христа как Господа и Спасителя нашего.

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