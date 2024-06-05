Красный ангел: что предсказывал американский медиум Боб Джонс

Боб Джонс – известный американский проповедник, который прославился своими пророчествами в 80-х годах прошлого века.

Он основал собственную церковь утренней звезды и говорил, что все ведения посылает ему бог. В 2014 году известного проповедника не стало, но он оставил предсказания на десятки лет вперед. С тех пор его последователи периодически публикуют слова пророка.

Среди его сбывшихся предсказаний – падение Берлинской стены и развал Советского союза. Еще в 1989 году Джонс опубликовал пророчества об СССР, которые назвал «падением стен». Считается, что он имел в виду железный занавес, который скрывал Союз от остального мира.

Также Боб Джонс говорил, что Россия станет страной-спасением для евреев. Он сам проповедовал во многих странах, у него были последователи и на территории России. Поэтому у него есть много предсказаний о влиянии страны на разные народы и этносы.

Еще одно предсказание Джонса связано с военной мощью России. Он рассказывал, что в одном из снов к нему пришел красный ангел, который буквально накрыл собой большую страну и предложил присоединиться, ведь совсем скоро Россия восстанет из пепла, как и этот ангел, но проповедник ответил отказом.

«Сам Господь стоял рядом с ним. Это был вождь воинства, божий ангел над Россией, был полностью красным. Буквально красным, как кровь»