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Красный ангел: что предсказывал американский медиум Боб Джонс

5 июня 2024ПредсказанияМарианна Басс

Боб Джонс – известный американский проповедник, который прославился своими пророчествами в 80-х годах прошлого века.

Красный ангел: что предсказывал американский медиум Боб Джонс
Фото: jimbakkershow.com

Он основал собственную церковь утренней звезды и говорил, что все ведения посылает ему бог. В 2014 году известного проповедника не стало, но он оставил предсказания на десятки лет вперед. С тех пор его последователи периодически публикуют слова пророка.

Среди его сбывшихся предсказаний – падение Берлинской стены и развал Советского союза. Еще в 1989 году Джонс опубликовал пророчества об СССР, которые назвал «падением стен». Считается, что он имел в виду железный занавес, который скрывал Союз от остального мира.

Также Боб Джонс говорил, что Россия станет страной-спасением для евреев. Он сам проповедовал во многих странах, у него были последователи и на территории России. Поэтому у него есть много предсказаний о влиянии страны на разные народы и этносы.

Еще одно предсказание Джонса связано с военной мощью России. Он рассказывал, что в одном из снов к нему пришел красный ангел, который буквально накрыл собой большую страну и предложил присоединиться, ведь совсем скоро Россия восстанет из пепла, как и этот ангел, но проповедник ответил отказом.

«Сам Господь стоял рядом с ним. Это был вождь воинства, божий ангел над Россией, был полностью красным. Буквально красным, как кровь»
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