5 признаков, что близкие высасывают из вас энергию
Энергетические потери, энергетические вампиры…казалось бы, мы про это уже много знаем и много слышим.
Но как можно распознать, что человек, который находится рядом с нами – тот самый вампир?
Первый и, в общем-то, очевидный признак – вам становится плохо после общения с ним. У вас реально нет ни на что сил – хочется только спать, отдыхать и чтобы никто не трогал. Проявляются негативные эмоции: злость, раздражение, также возможна апатия и безразличие ко всему. И так каждый раз после взаимодействия – каким бы близким человек ни был, это не гарантирует, что он не «питается вами». Кстати, близость может быть как раз средством получения энергии – ведь на близкого человека проще воздействовать и усыплять его внимание.
Вас периодически посещает мысль: «а что это было вообще?» Когда человек физически рядом или есть контакт, вам как будто интересно и важно общаться, но стоит ему исчезнуть – вы просто не понимаете, а что вас могло связывать, и как этот человек попал в круг ваших близких. И самое главное – инициатива встречаться и общаться исходит обычно от этого человека, а не от вас, а вы как будто «сдаетесь» под натиском аргументов, чувства вины и долга.
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