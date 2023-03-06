Как стать магнитом для мужчин

Как стать той, которую обожают мужчины?

Женщина, которая любит себя, всегда привлекает внимание. О том, как стать той, которую обожают мужчины, читайте в этой статье.

Итак, главный принцип прост: надо полюбить себя. А полюбить себя можно, совершив несколько довольно несложных шагов.

Полюбите вкусную еду

Научитесь не просто есть, а наслаждаться едой. Заказывайте самое вкусное, готовьте самое желанное, прислушивайтесь к тому, что именно вы хотите съесть. Наслаждайтесь каждый кусочком, ешьте, не торопясь, и получайте настоящее удовольствие.

Полюбите красивую музыку

Подумайте, что вы слушаете. Наверняка есть очень приятные песни, которые вы слушаете довольно редко, но при этом они заряжают вас удивительной энергией.

Полюбите себя в одиночестве

Одиночество – это прекрасно! Не ищите компании намеренно, изучайте себя наедине с самой собой. Наслаждайтесь минутами, проведенными в одиночестве.

Полюбите тишину

Даже если у вас большая семья и дети, обязательно уделяйте себе время, когда вы можете побыть в полной тишине. Это необходимо, чтобы услышать себя по-настоящему.

Полюбите приятные ощущения

Самые разные! Что вам нравится? Массаж, йога, плавание – так много вариантов! Обязательно исследуйте, что приносит вам осязаемое удовольствие и напитывайтесь им.

Полюбите дарить подарки

Именно дарить! Выбирайте с удовольствием, ищите, что вы хотите подарить близкому человеку или подруге. Представляйте, как она или она будут радоваться. И радуйте сами!

Полюбите принимать подарки

Да, и это тоже! Принимайте и подарки, и комплименты без стеснения, с чувством легкости и благодарности.

Женщина, которая любит все эти вещи, – по-настоящему желанна! А значит, вокруг нее обязательно будет много мужчин.

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