Какие законы соблюдать, чтобы жить богато и счастливо

Людям хочется жить в достатке и счастье.

И они зачастую возмущаются – почему одним дано все, а нам ничего?

Почему судьба так несправедлива к нам? Но на самом деле богатство, благость – все это возможно при соблюдении некоторых важных условий.

Хотите хорошего – избавляйтесь от плохого. Например, научитесь принимать и прощать людей. Гнев, обида, боль – они притягивают неприятные события и на физическом плане. Спокойствие, радость, умиротворение – притягивают прямо противоположное.

О физических загрязнениях тоже забывать не стоит: выкидывайте старые вещи, одежду, обувь. Если жалко – отдайте нуждающимся, предварительно почистив ее энергетически. Все отжившие создает энергетическую «пробку» – у нового и ресурсного мало шансов попасть в ваше поле.

Не стоит забывать о разрушающих связях и сложных людях. Если отношения опустошают и приносят тяжелые переживания, кем бы такие люди не приходились, нужно уходить или, по крайней мере, дистанцироваться.

Научитесь отпускать не только вещи, но и людей. Избавляйтесь от идеи, что вы можете над кем-то властвовать или кем-то управлять. А также от идеи, что вам что-то известно лучше. Признавайте право каждого человека выбирать и творить свою жизнь, и вы обретете свободу сами. На удержание уходит много сил, а они могли быть потрачены на что-то более важное.

Научитесь различать свои истинные желания и смыслы. Наше сознание захламлено установками других людей, социума, которые зачастую пытаются навязать нам то, что совершенно не подходит. Благосостояние – благо состояние, приходит к тому, что делает именно то, для чего и пришел в этот мир – услышьте свои истинные желания и начните делать то, что хочется – писать, творить, учиться и т.п. Даже если вам уже много лет, и вы посвятили себя совершенно другому делу.

Освободив физическое пространство и свой разум, начинайте смело моделировать свое будущее. Мечтать и планировать без каких – либо ограничений. Смело озвучивайте Вселенной свои желания – ведь если вам неловко даже попросить, как может произойти материализация? Поверьте в свое право быть счастливым – и вы им станете!

Читайте также: