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Почему зрелые женщины выбирают одиночество

13 апреля 2023ПсихологияРамблер

Тенденция жить в одиночестве набирает силу последнее десятилетие не только в Европе, но и, похоже, в России.

Почему зрелые женщины выбирают одиночество
Фото: depositphotos

Особенно это становится заметно среди женщин после 40.

Казалось бы, существует социальный стереотип, что основная цель женщины – это замужество. Однако, исследования показывают, что это не совсем так. Если для девушек брак все еще представляет ценность, то в более зрелом возрасте, особенно, после развода, все меньше женщин стремится жить в паре. Как ни странно, но социологи утверждают, что замужние женщины живут в целом меньше, чем одинокие, а вот мужчины – наоборот. Что касается России, это вполне объяснимо: на женские плечи до сих пор приходится львиная доля работ по дому и занятий с детьми. Именно поэтому, одной из веских причин, по которой зрелые женщины предпочитают жить одни – это заметное облегчение быта. Дети выросли, и у них освобождается время и появляются силы, чтобы заняться собственной жизнью. На этот период приходится большое количество разводов, инициированных самими женщинами. Кто-то возвращается на работу и строит карьеру, кто-то посвящает время любимому занятию или начинает собственное дело, некоторые начинают путешествовать или заниматься собой.

Это совершенно не означает, что женщина перестает быть женщиной и теряет интерес к мужчинам – меняется форма общения. Гостевой брак или совместное времяпрепровождение заменяют на этом этапе семью и совместное проживание. В подобных случаях одиночество является выбором, который удовлетворяет потребности женщины. С другой стороны, одиночество в зрелом возрасте обусловлено различными психологическими проблемами, возникающими после долгих лет токсичных отношений или тяжелого развода. В этом случае женщина часто ощущает себя преданной и использованной, особенно, если после долгих лет брака муж уходит к более молодой сопернице. Одиночество в этой ситуации позволяет избежать новой боли в случае разрыва очередных отношений. А еще могут возникать страхи: женщина боится повторения пьянства, рукоприкладства, пренебрежительного отношения. Ее самооценка в подобном случае сильно занижена, уверенность в своей привлекательности и ценности почти на нуле, поэтому, чтобы не усиливать разочарование собой, она предпочитает одиночество.

В каком бы возрасте вы ни были одиноки, важно осознать, что это для вас - проблема или выбор. Если проблема – ищите способы решения. Если выбор – наслаждайтесь. Неважно, что думают окружающие, главное, чтобы в этом состоянии было комфортно вам.

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