Признаки человека, который не задумываясь предаст вас

К сожалению, с подлостью и предательством, да и с просто ненадежностью человека нам приходится сталкиваться довольно часто.

Можем ли мы как-то обезопасить себя от контактов с подобными людьми?

Считается, что хороший способ – понаблюдать за человеком, сделать о нем выводы на основе того, как он себя ведет с другими, но на что стоит обратить внимание?

1. Человек слишком восхищен вами, буквально заглядывает и в рот, говорит слишком много комплементов, чувствуется ненатуральность и наигранность. Осторожно, такой человек, скорее всего, пытается втереться в доверие и навязаться в друзья, ему явно что-то нужно и он отвернется от вас при первой возможности.

2. Нарушает договоренности. Об этом конечно, судить можно только пообщавшись с человеком, но определенная «слава» все равно преследует того, кто свои слова не держит. Пропадания, отказ поднять телефон, «забывание» обещаний, пусть даже мелких – тревожные звоночки, на которые стоит обращать внимание.

3. Человек плохо говорит о других. Унижает, оскорбляет и обесценивает их, называет, например, «лохами», слишком высокомерен. Будьте уверены, и про вас будет говорить таким же образом, как только вы перестанете быть нужным.

4. Человек мало говорит о прошлом и о себе, часто уходит от ответов на какие-то обычные вопросы по биографии, делает вид, что не слышит, «показания» путаются. Обычно это про то, что человеку есть, что скрывать, а скрываются не самые приятные истории.

5. Человек избегает контакта глаз, или же смотрит «пустыми» глазами. Лжецу крайне тяжело выдерживать взгляд того, кому он лжет. Так же тело может выдавать неловкость – ему хочется отвернуться от вас, закрыться, он «прячется» в телефон или смотрит в окно – куда угодно, только не на вас.

6. Ваша интуиция. Как ни крути, а некоторый жизненный опыт есть у каждого из нас. И он нам подсказывает – «уходи, тут может быть опасно!». Просто мы предпочитаем не слушать этот голос, а заглушать его логикой, убеждать себя «вот как правильно человек говорит!». На самом деле слушать надо себя в любой ситуации. Если собеседник вызывает неприятие, не важно справедливо это или нет – уходите от общения. Интуиция не обманет.

Читайте также: