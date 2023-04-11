От каких мыслей отказаться, чтобы прожить до 80 лет

Наверное, многим хотелось бы дожить до глубокой старости и при этом сохранить здравый ум и трезвую голову.

И наверное, в жизни каждого из нас были люди, которые выглядели и ощущались как молодые, будучи давно на пенсии, а также те, кто в свои 30-40 казался глубоким стариком. На тонком плане на состояние здоровья оказывает большое влияние наше мировоззрение – то, как мы мыслим, какие установки себе даем. Как мы можем продлить свою молодость и наполнить себя энергией на долгие годы?

Отказаться от идеи «все самое лучше позади». Не важно, в каком возрасте вы себе это начинаете говорить – как только это происходит, вся будущая жизнь теряет смысл и дни становятся скучными, возникает вопрос «зачем все» и запускается программа на самоуничтожение. Гораздо ресурснее будет идея «впереди столько всего интересного!» – так мы активируем силы на эксперименты, радость, жизнь.

Еще одна довольно разрушительная идея «жить прошлым». Если ваши мысли в прошлом, если вы постоянно возвращаетесь туда, думаете, как могло быть по-другому, вспоминаете свои ошибки и промахи – увы, дорога в счастливое будущее для вас закрыта. Нужно обратиться к специалисту –психологу – и решить эти вопросы, тем самым освободив энергию на сейчас, на будущее.

Отказ от планов и мечтаний. Если их нет, то какой смысл каждое утро открывать глаза? Ведь если нет ничего увлекательного и нет целей, от которых захватывает дух, какая польза в долгой жизни? Чем их больше, тем больше поводов жить, проживать, открывать новое. Если есть идея «я уже все сделал(а), всего достиг(ла)», сразу возникает вопрос – и что же тогда теперь? Покой, остановка? Окей, вот и встречаем «вечный отдых».

Хорошая история – постоянно изучать новое, открывать неожиданные хобби и интересы, обязательно несколько раз в год менять местоположение – новые впечатления дают новую энергию, новый приток сил. Когда становится слишком много предсказуемости, рутины – замедляется все, дни проходят незаметно, а, вместе с ними незаметно проходит и сама жизнь.

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