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Как вычислить старую душу

10 апреля 2023ПсихологияРамблер

Как найти мудрую душу и контактировать с ней?

Как вычислить старую душу
Фото: depositphotos

Возможно, с вами такое случалось – заглядываете в глаза ребенку, даже младенцу и ощущаете, как будто бы соприкоснулись со взглядом умудрённого опытом старика.

Да, вы не ошиблись – просто вы столкнулись с древней душой – той, которая прошла уже много воплощений и накопила много опыта. А вдруг это вы – та самая древняя душа? Как это понять?

1. Человек зрел не по годам. Его опыт и рассудительность бросаются в глаза уже в детстве: ему интереснее со взрослыми, чем с детьми, а взрослым – с ним. Он удивляет зрелостью своих взглядов и убеждений, сторонится «детских» увлечений.

2. Его (или ее) жизненный путь всегда необычен. Приключения, неожиданные повороты и опасные ситуации, из которых обычному человеку было бы не выбраться живым – все это признаки, по которым мы можем вычислить опытную душу.

3. Такие души обладают умением вести за собой, убеждать.

Нередко здесь могут встречаться создатели новых духовных традиций и практик. Люди стекаются к ним, завороженно слушают и сами не могут понять, почему сразу возникает такое доверие.

4. Разумеется, они чрезвычайно интеллектуально развиты, могут говорить на нескольких языках (им в этом помогает древняя память. Образование дается им легко, более того, оно их притягивает, особенно древние науки). Возможно, что они не заканчивают ВУЗ (помним про необычный путь), но все равно обладают энциклопедическими знаниями.

5. Они одиноки. Семья или не создается или быстро исчезает – им ни к чему «человеческий» путь, их энергия уходит на другое – самопознание и изменение мира. На обычное человеческое времени и сил просто не остается.

6. Они талантливы. Это люди слова, люди искусства. То, что они делают, обычно характеризуется такими словами как «неземное», «божественное», «гениальное» – не важно, стихи это или проза, картина или актерская игра.

7. С ними рядом сложно. Ощущение, что они прибывают в своих, неведомых нам, простым смертным, мирах (и это действительно так). Порой они как будто бы немного приоткрываются, но вскоре их поступки и действия снова тяжело понимать и объяснять.

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