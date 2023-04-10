Вы не поверите, но эти методы помогут узнать все тайны человека по щелчку пальцев

Хотелось ли вам узнать о человеке больше, чем он готов рассказать? А быть может, выведать секрет?

Для этого не обязательно быть супершпионом, достаточно пробовать некоторые методики.

1. Говорите о том, что волнует человека, угадывайте его чувства. Например: «Если я был на вашем месте, мне бы, наверное, было очень некомфортно». Человек чувствует, что вы его понимаете и вполне может сказать вам лишнее или невольно выдать информацию – согласием или резким отрицанием сказанного.

2. Говорите о ценностях и важных вещах в жизни человека. Например «А что для тебя самое важное в жизни?». Это поможет узнать человека изнутри, понять его цели и стремления, а о вас создастся образ человека, которому правда интересна личность.

3. Ищите точки соприкосновения. Схожий стиль одежды, манеры, хобби, увлечения – все пойдет «в дело». Демонстрируйте эту общность, демонстрируйте поддержку, но не переборщите. Если времени достаточно – действуйте точечно, приглашайте на мероприятия, рассказывайте сначала о себе, покажите что вы просто ищите интересного собеседника. Возможно, придется подождать, прежде чем вы окажитесь в ближнем кругу.

4. Старые добрые комплименты. Они по-прежнему работают на нас. Люди любят слушать о том, какие они хорошие и крутые и начинают намного больше доверять. Здесь, опять же, нужно соблюдать меру, поэтому можно ограничиться «у вас отличный вкус», «многие завидуют тому, что я общаюсь с таким интересным человеком». Откровенная лесть скорее испортит ситуацию.

5. Признание профессиональных компетенций, статуса. «Вы такой профессионал, не могли бы вы прокомментировать такую гипотетическую ситуацию»? Опять же, действовать нужно не в лоб, а после предварительных обычных разговоров и вопросов на разные темы.

6. Найти нечто, что важно человеку и поделиться с ним. Случайно услышал, что вам интересно, а у меня как раз дома завалялся ваш любимый (редкая книга, вкусное блюдо и т.п.). Важно – подарок должен быть не дорогим, а именно редким, и что называется «от души». Человеку захочется сделать ответный жест – и тут и вы со своими важными вопросами.

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